Санкцию статьи Таможенного кодекса о контрабанде признали неконституционной: что решил КСУ

Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционной санкцию статьи Таможенного кодекса, которая касается контрабанды. Речь идет о ч. 1 ст. 483, в которой говорится о конфискации товаров и штрафе в размере их стоимости.

Видео дня

Решение о неконституционности это нормы 5 июля принял Второй сенат Конституционного Суда, сообщает пресс-служба КСУ. Полный текст решения будет обнародован только 6 июля.

Решение КСУ было вынесено по конституционным жалобам трех граждан Украины. Они просили признать санкцию ч. 1 ст. 483 ТК неконституционной, поскольку, по их убеждению, она делает невозможным реализацию принципа индивидуализации юридической ответственности с учетом характера противоправного деяния, формы вины, характеристики лица и обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность.

В итоге Конституционный Суд пришел к выводу, что предписания статьи не соответствуют Конституции Украины в связи с тем, что "такое законодательное регулирование противоречит принципам демократического общества, основанного на верховенстве права (правовластии)".

"Норма действительно вызвала вопросы – из-за конфискации без решения суда, не отвечающего ни требованиям Конституции Украины, ни положениям Европейской конвенции. Но некоторые рестораны, особенно в приграничных регионах, сегодня-завтра точно соберут месячную (если не больше) выручку", – прокомментировал адвокат Александр Чебаненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, расширяющий полномочия президента в сфере судоустройства на время военного положения. В случае принятия, документ расширит полномочия президента в контексте назначения судей.

До того, депутаты Верховной Рады Украины усовершенствовали порядок отбора судей Конституционного суда. Обновленную процедуру на конкурсной основе поддержали 245 народных избранников.