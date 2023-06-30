Шурма рассказал, когда в Украине могут полностью запретить наличку: зачем это делать – все еще остается непонятно

Замглавы Офиса президента Украины Ростислав Шурма уверен, что если запретить наличку, сократится часть теневой экономики и количество взяток. Конкретных расчетов, сроков, шагов и стоимости воплощения такой инициативы представитель Офиса президента не озвучил. OBOZREVATEL приводит ответ Ростислава Шурмы, который он дал во время своей пресс-конференции 30 июня.

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Так собираются ли запрещать наличку?

Да, но не скоро. А может быть, и никогда. Конкретного предложения нет. Ростислав Шурма, как он сам говорит, всего лишь сказал, что сейчас в ОП "анализируют и смотрят", возможно ли это вообще сделать и как.

"К сожалению, произошла большая манипуляция этим фактом. Но то, что это произошло, свидетельствует о том, что вопрос актуальный и чувствительный. Было сказано, что мы анализируем такой опыт и сценарий перевода экономики на кешлес. Это все, что было сказано. Мы действительно анализируем и смотрим, можно ли и как можно ввести", – пояснил он.

И хотя в Украине такая идея прошла без всеобщего одобрения, в Лондоне, где Шурма впервые об этом сказал, всем понравилось. Во всяком случае так говорит замглавы Офиса президента. "Я могу точно сказать, что реакция, которая была в зале, где было большое количество как локального, так и международного бизнеса, представителей международной организации, политиков, была чрезвычайно позитивной", – говорит он.

Когда могут запретить наличку?

В мире нет ни одной страны, которая избавилась от бумажных денег. Но есть Швеция, которая смогла значительно сократить число наличных расчетов. По пути "экономики без налички" эта страна идет уже 10 лет. Украина же, говорит Шурма, может пройти этот путь быстрее (потому что быстро развиваются технологии).

Перед этим нужно:

провести амнистию капитала (ее уже проводили, однако процесс затормозился в результате полномасштабной войны);

создать инфраструктуру ("Укрпочта" может обеспечить банковскими картами всех жителей сел);

провести обучение;

улучшить финансовый мониторинг.

Зачем нужно отказываться от налички?

В Украине нет эффективного контроля за уплатой налогов, есть коррупция. Идея состоит в том, что без возможности дать взятку бумажными гривнями и получить зарплату в конверте уровень теневой экономики и взяточничества снизиться.

Правда, уже сейчас крупные взятки чиновником, как свидетельствуют многочисленные пресс-релизы НАБУ, дают в долларах. А неофициальную зарплату могут платить не только наличкой в конверте, но и переводить на криптокошелек, на личную карту.

"Объективно – люди не платят налоги. Если посмотрим на структуру доходов, то люди, которые не в госсекторе работают, до 60-70% не платят налоги со всего дохода. Введение кешлес – не идет речь, чтобы это сделать резко в один момент. Это системный комплексный подход, ступенчатый, который будет касаться до десятка реформ в других сферах", – поясняет Шурма.

Ранее Ростислав Шурма озвучивал идею резко сократить налоги. И также без конкретных расчетов, как это повлияет на бюджет и чем компенсировать потери (которые будут как минимум в первое время). Позже президент Владимир Зеленский пояснил: ему идея, озвученная Шурмой, нравится, но пока Украина зависит от международных кредитов и грантов, воплотить ее в жизнь нельзя. Партнеры будут против. На сей раз Шурма также озвучил просто "идею", без расчетов, оценки рисков, моделей влияния на экономику.

Главное – определить цель полного запрета налички. И если бороться с коррупцией только с помощью запрета бумажной гривни, очень скоро даже мелкие коррупционеры пополнят ряды своих опытных коллег и также перейдут на доллары. Запрет налички без эффективной работы правоохранителей и судебной системы коррупцию не поборет. Более того, наличка еще никому не мешала арестовывать взяточников и рушить схемы. Пока коррупционеры сидят в своих креслах, они всегда найдут, с помощью какой валюты или ценности получить свою неправомерную выгоду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии заявили: чтобы стать членом Европейского Союза, Украине нужно покончить с "30 годами кумовства и коррупции". При этом там признали, что наше государство уже достигло большого прогресса в реформах.

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