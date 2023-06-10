Ситуация критическая: в Кабмине назвали сумму убытков от уничтожения Россией Каховской ГЭС

Убытки Украины от подрыва Россией Каховской ГЭС уже составили 55 млрд грн. Из Каховского водохранилища уже ушло 62% всего объема воды. Под угрозой уничтожения оказалось 30% природо-охранного фонда Херсонской области.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина. Соответствующие оценки озвучил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. "Украина продолжает терять воду. По состоянию на утро 10 июня из Каховского водохранилища утекло 62% его объема или 12,24 куб.км воды. Уровень воды в водохранилище уже 10,55 м. Продолжает снижаться", – сообщил министр.

Вода с Каховского водохранилища сравняла с водным зеркалом нацпарк "Нижнеднепровский". Продолжается обмеление акватории в нацпарках "Великий Луг" – на 4,2 метра и "Каменская Сечь" – на 6 метров.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС сейчас уже подтоплено около 1200 гектаров территории Кинбурнского полуострова. Экологические инспекторы, работники нацпарков, водники и лесоводы на месте экологического бедствия продолжают фиксировать доказательства преступлений оккупантов.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил о том, что полностью масштабы потерь можно будет оценить спустя неделю после подрыва дамбы.

Отметим, полноценно расследовать обстоятельства взрыва Каховской ГЭС невозможно до тех пор, пока территория контролируется оккупантами.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что СБУ опубликовала перехват разговора оккупантов, которые фактически признались в подрыве Каховской ГЭС. Каховская ГЭС находилась на оккупированной территории и полностью контролировалась российской армией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!