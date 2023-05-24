Сколько беженцев не вернется в Украину: эксперты рассказали о последствиях

Украинский рынок из-за войны стал меньше польского. Человеческий капитал Украины сильно пострадал, и не факт, что его удастся восстановить в ближайшие годы, т. к. не вернуться домой могут до 2,7 млн человек. Тем не менее у страны остался ряд других конкурентных преимуществ.

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Об этом рассказал директор ЦЭС Глеб Вышлинский. Он отметил, что по оценкам Института демографии и социальных исследований, перед полномасштабной войной в Украине проживало более 37 млн человек (без оккупированных в то время территорий). А по состоянию на начало 2023 года – чуть более 31 млн человек.

То есть в результате российского вторжения за границу выехало более 5 млн украинцев (без учета России, Беларуси и депортированных оккупантами граждан). По оценкам ЦЭС, после окончания войны от 860 тыс. до 2,7 млн останутся за границей. Потери ВВП от невозврата беженцев будут составлять от 2,5 до 8% в год.

"Для сравнения, в Польше почти 38 млн населения. То есть сейчас мы меньший рынок, чем польский. Хотя до 2014 года Украину воспринимали как большой рынок, куда могут зайти компании сектора потребительских товаров, потому что "нас здесь аж 52 млн". С другой стороны, в Украине есть много земли, природных ресурсов и территория. Теперь это становится более весомым конкурентным преимуществом", – считает Вышлинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше половина беженцев не собирается после окончания войны возвращаться в Украину. При этом львиная доля украинцев уже трудоустроилась в соседней стране.

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