Сколько газа должна накопить Украина к зиме: в Кабмине назвали цифру

В подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины к началу отопительного сезона 2023-24 гг. должно быть накоплено не меньше 14,7 млрд кубометров голубого топлива. По состоянию на конец мая в хранилищах находится 9,3 млрд кубов газа.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 23 мая. Таким образом, накопить за лето нужно еще 5,4 млрд куб. м газа.

"Вчера провели заседание энергетического штаба, где обсудили основные вызовы и программы обновления. Среди приоритетов – накопить достаточное количество энергоресурсов. Сейчас запасы газа на уровне 9,3 млрд куб. м. К началу осенне-зимнего сезона должны выйти на 14,7 млрд куб. м", – заявил Шмыгаль.

Он напомнил, что следующий отопительный сезон будет сложным. "Объем ремонтов, которые необходимо произвести, колоссальный, включая программу защиты энергообъектов. Тесно координируем все эти вопросы на заседаниях энергетического штаба", – резюмировал премьер.

Напомним, в 2022 году Кабмин планировал, что "Нафтогаз" накопит в хранилищах аж 19 млрд кубометров газа. Этого не произошло, и на момент старта зимнего отбора газа в хранилищах находилось около 14,5 млрд кубов топлива.

Как сообщал OBOZREVATEL, беспрецедентно сложную зиму 2022-23 гг. Украина завершила с более чем 9 млрд кубометрами газа в хранилищах. Кроме того, на складах ТЭС и ТЭЦ осталось более миллиона тонн угля.

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