США активно готовят ядерные санкции против России – Washington Post

США в скором времени могут рассмотреть запрет на ввоз в страну урана из России. Отказаться от российского урана для Штатов сложнее, чем от газа и нефти, ведь его доля на американском рынке ядерного топлива превышает 20%.

Видео дня

Тем не менее, как пишет The Washington Post, США продолжают работу над решением этого вопроса. Уже в ближайшее время профильный подкомитет Палаты представителей должен рассмотреть поправки сразу в три законопроекта с тем, чтобы:

запретить ввоз в США низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации;

позволить министерству энергетики делать исключения для коммунальных предприятий, которые должны будут остановить ядерные реакторы, если поставки из России будут немедленно прекращены; исключения возможны максимум до 2028 года.

"В прошлом году мы проголосовали за запрет российской нефти и природного газа. Путин использует энергию как оружие, а у нас здесь много инфраструктуры и поставок. И это важный сигнал для инвесторов о том, что Америка хочет лидировать в атомной энергетике", – объяснила инициативу одна из авторов поправок республиканка Кэти Макморрис Роджерс.

Россия является крупнейшим в мире поставщиком обогащенного урана, на долю которого приходится почти половина мировых мощностей. "Росатом" заработал миллиарды долларов на клиентах из США и Европы.

"Тем не менее документы показывают, что "Росатом" работает над поставкой российской военной промышленности компонентов, технологий и сырья для ракетного топлива. Это усиливает призывы к санкциям на Капитолийском холме", – говорится в материале.

Кроме того, "Росатом" непосредственно причастен к захвату Запорожской АЭС. Станция является крупнейшей в Европе, и действия оккупантов увеличивают риски радиационной катастрофы на континенте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Великобритания, США, Канада, Япония и Франция – ядерные державы "Большой семерки" (G7) – создали новый альянс. Его целью является вытеснение России из глобальных цепочек поставок ядерного топлива.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!