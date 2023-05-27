США грозит первый дефолт: что произошло и к чему готовиться

США достигли потолка государственного долга. В результате из-за роста расходов, которые не покрывают доходы, страна может оказаться в состоянии первого в истории дефолта.

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Как пишет аналитик Алексей Козырев в статье для Минфин. Вероятно, размер госдолга все-таки повысят и дефолта не будет. Однако такая угроза есть. Уже сейчас Штаты достигли максимальный государственный долг в размере 31,4 трлн долларов.

Министр финансов США Джанет Йеллен озвучила свои оценки: если не увеличить объем госдолга, то дефолт может наступить уже в июне. Только в 2022-м на проценты по госдолгу США тратят 475 млрд долларов. Размер госдолга растет. В прошлом году он был на уровне 122,2% ВВП, а в 2024-м - 125,8%.

Республиканцы раскручивают тему роста государственного долга для того, чтобы заставить президента США Джо Байдена сократить расходы. В то же время сторонники президента - демократы - настаивают на увеличении государственного долга.

Если же дефицит все-таки произойдет, ожидается снижение кредитного рейтинга США, задержка выплат (в том числе и избирателям). Однако Штаты не перестанут выплачивать свои долги. Кроме того, не остановится и помощь для Украины (решение о выделении средств уже принято). Доверие к доллару может снизиться, что потенциально может привести к подорожанию евро.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине перестала укрепляться гривня. При этом в ближайшее время возможно подорожание иностранных валют.

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