США и Китай "обвалили" цены на нефть – Reuters

Нефть на мировых рынках подешевела. По состоянию на 05:47 по Гринвичу фьючерсы марки Brent с поставкой в июле снизились на 56 центов – до 79,77 долларов за баррель, а West Texas Intermediate (WTI) – 63 цента, до 76,15 долларов за баррель. Среди причин – опасения по поводу потенциального повышения процентных ставок ФРС США.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: еще одна причина удешевления ресурса – снижение показателей производства в Китае.

"Перспектива дальнейшего повышения ставок, о котором ФРС объявит на этой неделе, как ожидается, приведет к росту краткосрочной волатильности (росту или спаду) цен. ... Между тем, индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Китая снизился до 49,2 с 51,9 в марте. Опустившись таким образом ниже 50-пунктовой отметки, что свидетельствует о сокращение активности", – говорится в сообщении.

"Большая семерка" решила, сколько Россия будет зарабатывать на нефти

Тем временем, страны "Большой семерки" (G7),а также Австралия сохранят ценовой потолок на российскую нефть, перевозимую по морю, на нынешнем уровне. Он составляет 60 долларов за баррель. Причиной же отказа от пересмотра предельной цены на российский ресурс, в частности в сторону уменьшения, называются положительные результаты ее действия.

По данным Reuters, представители G7 и Австралии довольны тем, как ценовой потолок. В частности, там отмечают, что он:

ограничивает российские доходы;

сохраняет стабильность энергетического рынка.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем не менее Россия все же стала меньше зарабатывать на продаже своей нефти. Так, несмотря на то, что в марте 2023-го страна экспортировала рекордное количество ресурса со времен пандемии COVID-19, ее доходы от этого сократились почти вдвое (по сравнению с предыдущим годом).

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