США отложат новые санкции против ЧВК 'Вагнер': не хотят ситуативно подыгрывать Путину – WSJ

Соединенные Штаты Америки хотят отложить уже запланированное введение новых санкций против ЧВК "Вагнер". Речь идет о "золотом бизнесе", который Евгений Пригожин и его наемники организовали в странах Африки.

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Соответствующее решение принял Государственный департамент США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что санкции будут отложены, чтобы не подыграть таким образом российскому диктатору Владимиру Путину в связи с выступлением Пригожина против военного командования РФ.

"Вашингтон не хочет, чтобы выглядело так, будто он занимает чью-то сторону", – цитирует издание слова своего источника.

Госдеп собирался объявить о дополнительных санкциях против бизнеса "вагнеровцев" уже во вторник, 27 июня.

Напомним, что представители разведки США полагают, что Пригожин уже давно планировал бросить серьезный вызов российскому военному руководству. Но было непонятно, какова будет конечная цель мятежа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– США ранее расширили санкции против России на 19 физических и 35 юридических лиц. Ряд лиц и компаний попали под ограничения из-за связей с ЧВК "Вагнер", а сама ЧВК объявлена транснациональной криминальной организацией.

– Европейский Союз (ЕС) официально ввел в действие санкции против ЧВК "Вагнер" и подконтрольного Евгению Пригожину медиа РИА ФАН. Эти две организации внесены в список санкций "подрывных или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

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