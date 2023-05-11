США впервые передают деньги российского олигарха Украине: что известно

В США одобрили перевод в пользу Украины конфискованных у российского предпринимателя и олигарха Константина Малофеева денег. Речь идет о сумме $5,4 млн (почти 200 млн грн).

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Об этом пишет Reuters. Средства уже были конфискованы по решению американского суда, а теперь было получено разрешение главы минюста США и по совместительству генпрокурора Меррика Гарланда на перевод конфискованных средств в Украину.

"Это первый случай отправки Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины. Но он не будет последним", – заявил Гарланд.

Решение конфисковать миллионы Малофеева в пользу Украины було принято на основании доказательной базы о том, что бизнесмен финансировал захват военными РФ Крыма в 2014 году. Также олигарха обвинили в обходе санкций.

В России Малофеев является основателем и владельцем пропагандистского канала "Царьград ТВ". Также Малофеев был одним из идеологов "русской весны" 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2023 года в России заявили о попытке покушения на Малофеева. В покушении обвинили "украинские спецслужбы".

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