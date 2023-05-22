Стоит ли украинцам сейчас скупать доллары: ответ эксперта

Курс доллара (наличный) в Украине достаточно стабильный, поэтому никаких значительных изменений до конца мая-начала июня не прогнозируется. При этом украинцам не советуют сейчас скупать валюту, если это делается в надежде на то, что в дальнейшем курс будет девальвировать.

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Однако этот вариант подойдет гражданам, имеющим большой запас наличных денег. Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL аналитик аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ.

"Прогноз достаточно прост. Валюта будет более-менее стабильной. Дело в том, что курс гривни сейчас зависит от динамики международной финансовой помощи, которая оказывается очень стабильно. "Зерновая инициатива" продолжилась, то есть экспортная выручка за зерно будет поступать в Украину. Особых каких-то движений в ту или иную сторону ожидать не стоит", – сказал специалист.

Кущ отметил, что этот вопрос достаточно дискуссионный. По его словам, можно скупать валюту, если есть большой наличный запас гривны, но покупать из расчета, что курс будет резко девальвировать, не стоит.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что курс наличного доллара в банках Украины несколько изменился 22 мая. Стоимость американской валюты составляет в среднем 37,15/37,6 грн за доллар (покупка/продажа). За последние сутки курс доллара вырос на 5 копеек в покупке, но не изменился в продаже.

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