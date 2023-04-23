Страны G7 призвали расширить "зерновое соглашение" – Россия будет блокировать договоренность: заявление

Страны G7 23 апреля призвали к продолжению, полной реализации и расширению черноморского "зернового соглашения". В свою очередь страна-террористка Россия ранее выразила уверенность, что не будет продолжать договоренность.

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Официальные лица государства-агрессорки отмечали, что не хотят продлевать "зерновое соглашение", поскольку перечень требований об облегчении его собственного экспорта зерна и удобрений не был выполнен. Об этом говорится в материале Reuters.

В совместном заявлении после двухдневной встречи в Миядзаки (Япония) министры сельского хозяйства G7 (Британия, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) "признали важность" соглашения. "Мы решительно поддерживаем продление, полную реализацию и расширение Черноморской зерновой инициативы", – говорится в заявлении.

Министры осудили попытку РФ использовать продовольствие как средство дестабилизации и инструмент геополитического принуждения. "Подтверждаем нашу приверженность действовать в знак солидарности и поддерживать тех, кто больше всего пострадал от использования продовольствия как оружия Россией", – отмечается в сообщении.

Более того, члены G7 готовы поддержать восстановление и реконструкцию Украины, в том числе путем предоставления экспертных знаний в разминировании сельскохозяйственных земель и реконструкции сельскохозяйственной инфраструктуры. Уже на этой неделе глава МИД России Сергей Лавров намерен обсудить в Нью-Йорке (США) "зерновое соглашение" с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Напомним, срок действия "зернового соглашения" истекает уже в следующем месяце – 18 мая. Официальные лица уже предупреждали, что из-за нежелания РФ продлевать договоренность, соглашение может начать "сворачиваться", но официальные решения еще не были приняты.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Украина будет нести значительные потери из-за эмбарго на экспорт сельхозпродукции в соседние страны ЕС, поскольку поставки в приграничные страны составляют более четверти (28%) всего продовольственного импорта. Ситуация усугубится, если кроме импорта страны Европы запретят транзит зерна и других продуктов, что фактически будет означать закрытие "Пути солидарности".

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