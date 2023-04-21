Тарифы на электроэнергию украинцам пересчитают: сколько придется платить в месяц

В Украине тариф на электроэнергию могут повысить с 1,44 до 2,4-2,5 грн за кВт-ч. В результате, если сейчас семья платит за ток в среднем 237,6 грн в месяц, после возможного подорожания ежемесячный платеж увеличится до 379,5-412,5 грн.

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"Решения нет", – рассказал собеседник OBOZREVATEL в Кабмине. При этом сотрудник правительства отметил, что повышения цен в разы (до 4-6 грн/кВт-ч) не будет. Ни приближенные к правительству эксперты, ни чиновники не комментируют новые тарифы на электроэнергию.

Планы повышения тарифов косвенно подтвердил министр энергетики Герман Галущенко. Он отметил, что пока не может назвать возможный тариф после пересмотра, однако это позволит найти средства для восстановления энергосистемы.

"Варианты, которые звучат в СМИ, рассматриваются. Но это не значит, что так и будет. Вопрос сложный, он обсуждается, есть просчеты, есть оценки. Вы же сами понимаете, что 1,44 грн за киловатт-час не покрывают расходы, даже не покрывают расходы на доставку электроэнергии к конечному потребителю. А нужно покрывать генерацию и восстановление энергосистемы", – объясняет собеседник в правительстве.

Несколько экспертов по ЖКХ, в частности Олег Попенко, заявили о планах повысить стоимость тока примерно на 30-40%. По его словам, стоимость электроэнергии будет составлять около 2,3-2,5 грн/ кВт-ч. Эту информацию со ссылкой на собственные источники подтвердили и некоторые СМИ. Сейчас при потреблении до 250 кВт-ч украинцы платят за ток 1,44 грн/кВт-ч.

В среднем украинская семья, согласно последним данным НКРЭКУ, потребляет около 165 кВт-ч тока в месяц. По действующему тарифу это 237,6 грн в месяц. А после возможного удорожания сумма в ежемесячной платежке за электроэнергию увеличится до 379,5-412,5 грн. При этом для тех семей, у которых есть субсидия, вместе с тарифом увеличится и размер пособия, поэтому больше платить за коммуналку не придется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до 1 мая продлили льготную цену на газ для производителей тепла, бюджетных организаций и общежитий. Так, Naftogaz Trading Gas для поставщиков тепла будет реализовать газ по цене 7,42 грн за куб, для бюджетных учреждений – 16,39 грн за куб.

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