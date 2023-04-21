Теневой флот России попал под прицел США: первая компания поплатилась за нарушение нефтяныхсанкций

Теневой флот из десятков танкеров, который в обход санкций возит российскую нефть в Азию Запада, попал под в поле зрение США. Так, индийская компания Gatik Ship Management, которая стала крупным перевозчиком нефти из РФ, уже потеряла международную страховку из-за нарушения ценового потолка.

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Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. "Gatik Ship Management лишилась так страхового покрытия и возмещения убытков от Американского клуба страховщиков. Эта страховка защищает от ряда рисков, включая столкновения судов и разливы нефти", – говорится в материале.

Американский клуб страховщиков страхует 90% морских перевозок в мире. Потеря такой страховки серьезно осложнит для индийской компании перевозки, не связанные с Россией. Например, танкерам может быть закрыт доступ к портам и проливам, в том числе в Босфор и Дарданеллы.

Штаб-квартира Gatik Ship Management находится в Мумбае (Индия). Компания стала известной после того, как собрала флот на $1,4 млрд – это 48 танкеров суммарной емкостью более 30 млн баррелей. Почти все суда заходили в российские порты и вывозили оттуда нефть или нефтепродукты.

В Американском клубе страховщиков подтвердили, что разорвали отношения с Gatik Ship Management. Причину так не озвучили, однако, как сообщают источники агентства, дело именно в несоблюдении ценового потолка на российскую нефть.

Еще с декабря потолок цен на нефть был установлен на уровне $60 за баррель. А в феврале мера распространилась и на нефтепродукты ($100 за баррель для дизтоплива, $45 – для мазута). В случае если цена выше, танкерам, страховым компаниям и кредиторам запрещается обслуживать такие поставки.

Интересно, что буквально на днях Министерство финансов США впервые обнародовало официальное предупреждение об обходе американскими компаниями потолка цен на российскую нефть. Так, некоторые фирмы могут нарушать санкции, предоставляя услуги для экспорта российской нефти из дальневосточных портов РФ.

Лишение страховки Gatik Ship Management может свидетельствовать о том, что предупреждение американских властей возымело эффект. Индия может нарушать санкции против РФ, т.к. не присоединялась к ним. Но американским компаниям, которые будут сотрудничать с индийскими в вопросах перевозки российской нефти, грозит уголовная ответственность.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский теневой флот нефтетанкеров, который курсирует по всему миру, усугубляет риски крупных разливов нефти, т.е. экологических катастроф. Дело в том, что такие корабли – в основном очень старые.

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