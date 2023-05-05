Цены на нефть "рванули" вверх: насколько подорожали основные марки

Нефть на мировых рынках дорожает. По состоянию на 07:54 по Гринвичу фьючерсы марки Brent выросли в цене на на 1,22 доллара – до 73,72 доллара/баррель. А американская West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 1,11 доллара – до 69,67 доллара/баррель.

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"Безумие продаж на прошлой неделе было вызвано не фундаментальными факторами, а опасениями по поводу спроса, связанного с рисками рецессии и напряженностью в банковском секторе США. Как следствие возник большой разрыв между балансами нефти и ценами на нее. Эти нарушения, как правило, носят временный характер, и вскоре должен быть восстановлен нормальный порядок", – объяснили ситуацию в Reuters.

При этом подчеркивается: на стоимость ресурса также повлияли ожидания результатов потенциального сокращения поставок странами ОПЕК+ в июне. "Это определенным образом оказало поддержку ценам", – объяснили аналитики.

В то же время, по данным финансовых аналитиков, эксперты швейцарского холдинга UBS Group считают, что цены на нефть будут повышаться и в дальнейшем. Причиной этого они называют все то же потенциальное сокращение добычи ресурса странами ОПЕК+

"Мы сохраняем положительный прогноз цен на нефть. И ожидаем, что баланс на рынке нефти будет ужесточаться – по мере сокращения добычи ресурса членами ОПЕК+", – утверждают эксперты.

Россия получит больше денег

В то же время, Япония получила от США разрешение на закупку российской нефти дороже ценового потолка в 60 долларов/баррель. Необходимость этого японские власти обосновали зависимостью от российских энергоносителей.

Таким образом, подчеркивают в The Wall Street Journal, произошел разрыв "единства усилий [стран Запада] по установлению глобального ценового потолка" на российскую нефть, который в настоящее время находится на уровне 60 долларов за баррель.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем США стали главным экспортером нефти в ЕС, перехватив первенство у России. Более того, Россию обогнали также Норвегия и Казахстан.

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