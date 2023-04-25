Украина готовит масштабные санкции против Ирана на 50 лет: что известно

Правительство Украины вносит на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) предложение ввести секторальные санкции против Ирана сразу на 50 лет. Ограничения хотят применить из-за поставок оружия России.

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Об этом сообщило Министерство экономики. Отмечается, что предыдущие точечные санкции против иранских лиц и компаний, которые непосредственно участвуют в поставках оружия РФ, не возымели должного эффекта.

"Что ж – мы усилим наши аргументы. Будем также работать над тем, чтобы к таким жестким решениям присоединилось как можно больше стран мира", – отметила министр экономики Юлия Свириденко, которая возглавляет межведомственную группу по разработке санкций.

По ее словам, санкции должны быть введены на срок в 50 лет. В пакет предлагается включить такие ограничения:

предотвращение выведения капиталов резидентами Ирана за пределы Украины;

запрет передачи резидентам Ирана технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

запрет на инвестиции в Иран и в пользу резидентов страны;

остановка обслуживания электронных платежных средств (в том числе переводов, осуществления расчетов и выдачи наличных), эмитированных резидентами Ирана;

запрещение регистрации Нацбанком Украины международной платежной системы, участника международной платежной системы, операторами которых являются резиденты Ирана;

полный запрет торговых операций с товарами военного и двойного использования с резидентами Ирана, а также ограничение торговых операций с услугами, связанными со снабжением, продажей, передачей, производством или использованием таких товаров;

полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами Ирана по территории Украины, связанных с вышеупомянутыми операциями.

Предложенные правительством санкции вступят в силу после утверждения СНБО. Кроме того, указ должен ввести в действие президент Украины, а также подтвердить Верховная Рада.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние полгода Иран передал России более 300 000 артиллерийских снарядов и миллион патронов для российской армии. Они перевозились грузовыми судами по Каспийскому морю.