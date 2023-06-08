Украина хочет остановить ядерный проект России в Венгрии: подана официальная нота

Украина направила ноту в Европейскую комиссию по поводу активизации сотрудничества в атомной энергетике с Россией. Речь идет о расширении АЭС в Венгрии, которым должен заняться "Росатом".

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Украинская сторона требует остановить этот проект, заявил глава правительства Денис Шмыгаль. Он напомнил, что концерн "Росатом" является частью путинского режима, поддерживает его террористические действия и подвергает опасности ядерные объекты.

"Ожидаем, что предварительное решение по реализации "Росатомом" проекта строительства ядерных реакторов в Венгрии будет пересмотрено... На фоне катастрофы на Каховской ГЭС и оккупации Запорожской АЭС такие шаги выглядят сюрреалистически", – объяснил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что санкции против России должны быть усилены, в частности в таких сферах, как атомная энергетика. "Мы должны сделать все, чтобы business as usual со страной-террористом был невозможен и не поддерживал российскую военную машину", – заявил Шмыгаль.

Что планирует Венгрия

В начале июня руководитель "Росатома" Алексей Лихачев побывал в Будапеште. Там он вел переговоры о расширении АЭС "Пакш".

Речь идет о проекте "Пакш II": расширение АЭС оценивается в 12 млрд евро и финансируется преимущественно за счет российского государственного кредита. При этом глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что проект согласован с другими странами ЕС,

По словам Сийярто, "после успешных обсуждений" расширения АЭС с Евросоюзом строительство "получит новый импульс". Предполагается, что подготовительные работы начнутся уже в июле 2023 года.

"И "Росатом", и венгерское правительство стремятся обеспечить ввод в эксплуатацию новых блоков "Пакш" к началу следующего десятилетия", – заявил Сийярто. Именно поэтому Венгрия выступает против санкций в отношении российского атомного сектора.

"Пакш" – единственная атомная электростанция Венгрии. Ее срок эксплуатации после модернизации был продлен до 2030-х годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2023 года страны G7 создали ядерный альянс против России. Его целью является вытеснение России из глобальных цепочек поставок ядерного топлива. Решение не означает введение санкций против российской "ядерки", однако начинает против нее игру "в долгую".

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