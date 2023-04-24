Украина изменится после войны: в Кабмине назвали пять пунктов новой модели страны

Украина должна иметь мощную экономику, чтобы как можно скорее стать полноправным членом Европейского Союза. При этом "новая модель Украины" после войны будет базироваться на пяти составляющих.

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Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко, передает пресс-служба Кабинета министров. По ее словам, составляющими новой экономической модели будут:

энергетическая независимость;

Украина как гарант мировой продовольственной безопасности;

развитие военно-промышленного комплекса (Украина как спонсор европейской безопасности);

гуманитарное разминирование;

сильная IT-отрасль, в частности, в государственных услугах и развитие человеческого капитала.

"Статус кандидата в ЕС для Украины был мощным сигналом солидарности европейского сообщества в нашей борьбе за независимость и территориальную целостность... Чтобы обеспечить нашу и европейскую безопасность, Украина должна иметь устойчивую мощную экономику. Для этого мы должны провести реформы, чтобы ввести структурные изменения в экономике", – объяснила Свириденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Европейская комиссия оценила более 30 сфер и отраслей в Украине. В документе на 70 страниц описано, на каком этапе подготовки находится страна. Условно, для этого использовали пятибалльную шкалу: начальный, определенный, средний, хороший и очень хороший уровень.

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