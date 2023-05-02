Украина официально обратилась к МАГАТЭ и странам мира по ядерным санкциям против России

Депутаты Верховной Рады официально обратились к иностранным парламентам и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой ввести санкции против ядерной энергетики России. В частности, речь идет о санкциях против "Росатома", а также сокращении сотрудничества с РФ в сфере ядерной энергетики.

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За соответствующее постановление № 9060 проголосовали 298 нардепов, сообщил депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"). Обращение связано с ядерным шантажом России, которая захватила крупнейшую в Европе атомную станцию, ЗАЭС, и разместила там свои войска.

Текст обращения размещен на сайте парламента. В нем Верховная Рада призывает парламенты всех иностранных государств, Европейский парламент, Международное агентство по атомной энергии и его государства-членов:

1. Ввести меры по сокращению влияния Российской Федерации на развитие ядерной энергетики в мире через:

сокращение закупок российского ядерного топлива, природного урана и сопутствующих услуг, с полным отказом от российских компонентов в ядерной энергетике;

прекращение заключения любых новых контрактов с "Росатомом" и связанными с ней физ- и юрлицами по обогащению урана и закупке ядерного топлива;

прекращение заключения каких-либо новых и расторжение заключенных контрактов с "Росатомом" по проектированию и строительству атомных электростанций и вспомогательных услуг;

прекращение действия любых других торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ с "Росатомом" до тех пор, пока РФ не прекратит ядерный шантаж, противоправную деятельность в отношении украинских гражданских ядерных объектов и материалов и не выведет свои войска с территории Украины и не возместит ущерб Украине, причиненный в результате вооруженной военной агрессии.

2. Отреагировать на недопустимые нарушения, уже совершенные "Росатомом" и связанными с ней физическими и юридическими лицами на территории Украины, через:

введение персональных санкций против ключевых должностных лиц "Росатома" и связанных с ней компаний, в том числе членов ее правления и исполнительного директора, а также исполнительных директоров всех дочерних предприятий;

введение персональных санкций против сотрудников "Росатома", которые вмешивались в работу атомных электростанций на территории Украины и своими действиями угрожали ядерной безопасности;

наложение санкций на Институт Курчатова, выразивший публичное оправдание и одобрение вторжения РФ на территорию Украины, включая персональные санкции в отношении президента института;

исключение "Росатома" из Глобального договора ООН за нарушение основополагающих принципов о правах человека;

за нарушение основополагающих принципов о правах человека; ограничение граждан РФ в Международном агентстве по атомной энергии в доступе к данным об украинской ядерной энергетике, а также ограничение их вовлеченности в принятие решений МАГАТЭ по украинской ядерной энергетике.

отмена проведения мероприятий под эгидой МАГАТЭ на территории РФ, запланированных на 2023 год, и бойкотирования любых мероприятий по вопросам развития мирного атома, инициатором которых выступает государство-агрессор;

приостановка участия "Росатома" во Всемирной ядерной ассоциации (WNA), Всемирной Ассоциации операторов атомных электростанций (WANO) и других профильных международных организациях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия настаивает на введении европейских санкций против российской атомной энергетики. Там призывают ЕС сделать это уже в рамках следующего пакета ограничений.

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