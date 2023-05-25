Украина переводит закупки оружия и военной техники на стандарты НАТО: подробности

Украина переводит оборонные закупки на модель государств-членов НАТО. Закупками оружия и техники будет заниматься Агентство оборонных закупок, что позволит избежать коррупции.

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Об этом заявил министр обороны Алексей Резников. По его словам, новшество позволит:

эффективные использовать бюджетные средства;

сократить сроки поставки товаро Вооруженным силам.

Агентство оборонных закупок было создано в 2022 году. Оно отделено от аппарата Министерства обороны.

"Это позволяет свести к минимуму коррупционные риски. Это решение делает оборонное ведомство на шаг ближе к имплементации стандартов и процедур НАТО", – добавил Резников.

Что касается стандартов НАТО, то на данный момент украинское Минобороны привлекает партнеров из Великобритании, Норвегии и непосредственно Агентства НАТО. Они помогут выстроить процессы оборонных закупок, а также проведут оценку соответствия Агентства оборонных закупок Украины стандартам НАТО.

Ранее волонтер и член Общественного антикоррупционного совета Дана Яровая также отмечала, что закупки продуктов питания для военных будут проводиться исключительно через систему Prozorro. Это позволит избежать коррупционных скандалов, как с "яйцами по 17 грн".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты опубликовали копию контракта Минобороны и по поставке продуктов питания в тыловые части ВСУ. В частности, в документе указывалась закупка яиц за 170 грн за десяток вместо 70 грн. Цены на другие товары также были завышены в разы. В целом речь шла о закупках более чем на 13 млрд грн.

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