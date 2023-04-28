Украина получила финансовую помощь от США: деньги не придется возвращать

Украина 28 апреля получила от США 1,25 млрд долларов. Средства являются грантовыми, то есть Украине не придется их возвращать, а также платить проценты, как в случае предоставления помощи в кредит.

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О поступлении средств на счета Украины сообщили в Министерстве финансов. Деньги будут направлены на социальные программы, образование и медицину, в частности:

обеспечение пенсионных выплат;

выплаты переселенцам (ВПЛ);

зарплаты работникам здравоохранения;

выплаты сотрудникам ГСЧС.

"Финансирование предоставлено через Целевой фонд Всемирного банка... С начала полномасштабного вторжения России Украина получила от США около 16,7 млрд долларов в форме грантов", – говорится в сообщении.

Напомним, международная помощь является очень важной для Украины во время полномасштабной войны. Так, благодаря поддержке партнеров, Украина в январе 2023 года впервые с начала полномасштабной войны смогла выполнить план по доходам госбюджета без использования "печатного станка" Нацбанка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина получила очередные 1,5 млрд евро бюджетной помощи от Европейского Союза (ЕС). Средства входят в 18-миллиардный пакет. Тратить их можно на покрытие "дыры" в бюджете, но не на военные нужды.