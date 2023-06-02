Украина запретила экспорт сахара: в Кабмине заговорили о дефиците

Экспорт сахара из Украины будет запрещен с 5 июня по 15 сентября. Это необходимо, чтобы избежать дефицита сахара, ведь экспортеры уже почти на 100% использовали потенциал продаж за границу на текущий сезон.

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Соответствующее постановление было принято на заседании Кабинета министров 30 мая 2023 года. "Летом в Украине растет потребление сахара, поэтому во избежание возникновения дефицита и роста цен на внутреннем рынке в этот период, поэтому правительство временно прекращает квотирование экспорта этой продукции", – аргументировали в правительстве.

Предложение внутреннего рынка в 2022/2023 маркетинговом году с учетом производства в объеме 1,28 млн тонн сахара и переходных остатков, по экспертной оценке, составляет 1,77 млн тонн. Для обеспечения потребностей внутреннего потребления в 2022/2023 маркетинговом году прогнозируется использовать 1,01 млн тонн. А экспорт сахара в этот же период прогнозируется на уровне 370 тысяч тонн.

По данным таможни, на конец мая было экспортировано более 350 тысяч тонн сахара и сахарной продукции, что составляет 95% от прогноза экспорта на 2022\2023 маркетинговый год. С учетом этих темпов потенциальный объем экспорта уже использован почти на 100%, резюмировали в Кабмине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2023 года мировые цены на сахар взлетели до рекорда за 11 лет. Это сделало экспорт данной продукции более выгодным.

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