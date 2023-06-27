Украинцам в июле пересчитают пенсии: кому заплатят на 1000 грн больше

В Украине с июля пересчитают пенсии тем, кто вышел на заслуженный отдых по специальным законам. Повышение составит 19,7%, для тех, кто сейчас получает пенсию по формуле в размере 5076 грн, может рассчитывать на повышение в размере 1000 грн.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, повышение коснется тех, кто выходил на пенсию по уже недействующим правилам. Среди них, например, журналисты, ученые, чиновники и т.д. Специальные правила выхода на пенсии в рамках пенсионной реформы отменили, однако все еще есть пенсионеры, которые успели воспользоваться этими правилами.

Остальным пенсионерам на 19,7% повысили еще в марте. Указанные выше пенсионеры получат осовременивание только в июле. Стоит отметить, что указанный размер повышения определен законом. Это сумма от половины от прошлогоднего уровня инфляции и половина от среднего за три года роста зарплат.

К слову, с июня начали выплачивать повышенные пенсии работающим. При этом первая выплата будет с тройным повышением (так как повышение происходит задним числом с апреля).

Как отмечают в Пенсионном фонде, всего повышение коснется 401 тыс. работающих пенсионеров. Дело в том, что их стаж увеличивается и каждые два года им должны пересчитывать выплаты с учетом нового стажа.

327,2 тыс. человек получили повышение только из-за повышения стажа. Средний размер прибавки составляет 179,4 грн. В июне они получат прибавку в 538,2 грн (тройной размер), далее будут получать на 179,4 грн больше ежемесячно.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине планируют провести пенсионную .реформу. Она позволит платить сразу по две пенсии.

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