Украинцев переманивают на работу в Польше: что изменится после победы в войне и какими будут зарплаты

Польские работодатели пытаются переманить украинских работников. С прошлого года для украинцев примерно на 10% увеличили зарплаты, Количество предложений о работе растет. Задача работодателей из соседнего государства: после победы Украины в войне привлечь новых заробитчан. В то же время украинским компаниям придется соперничать за рабочие руки и искать возможность предлагать более выгодные условия. И это в ситуации, когда и без трудовой миграции есть угроза критической демографической ситуации и, как следствие, дефицита на рынке труда.

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О том, что предлагают украинцам поляки и как изменить ситуацию, читайте в материале OBOZREVATEL.

Украинских работодателе ждут проблемы после победы

Минимальная зарплата в Польше – 30,2 тыс. грн. Столько получает львиная доля украинских заробитчан. Для соседнего государство это небольшая сумма, но для Украины – значительная. Если в Украине такую сумму могут получать квалифицированные специалисты, то в Польше на эту сумму претендуют разнорабочие, сборщики урожая. Как рассказывает Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal, мойщику посуду в соседнем государстве предлагают 33 тыс. грн в месяц. В крупных украинских заведениях общественного питания такие специалисты получают всего 8-12 тыс. грн.

Сейчас военнообязанные мужчины законно не могут выехать на заработки, но после победы такая возможность появится. Демографы уже говорят о возможной проблеме: вместо возвращения женщин и детей домой к ним за границу могут уехать мужья. И если условия работы в Украине будут значительно уступать тому, что предлагают польские работодатели, вероятно, число таких украинцев будет значительным.

Наталья Слинько, представитель grc, рассказывает: у украинских работодателей нет возможности предлагать такие же условия, как и в Польше. Вероятно, избежать увеличение трудовой миграции будет сложно. Однако есть и позитивный сценарий: количество украинцев, которые вернутся из-за границы, может быть существенно большим, чем число тех, кто уедет после возникновения такой возможности.

Последний опрос показывает, что в Украину не планируют возвращаться около 45% беженцев в Польше. "Многие уже адаптировались в Польше, устроились на работу и отдали детей в польские школы", – поясняет Джоболда. Сейчас происходит традиционный рост количество вакансий. Это связанно с появлением сезонной работы (рестораны, отели, поля). И, по сравнению с 2022-м, зарплаты на таких работах в среднем увеличились примерно на 10%.

К чему приведет возможная миграция после окончания войны:

украинским работодателям придется повышать зарплаты для того, чтобы удержать в Украине рабочих;

конкурировать за высококвалифицированные кадры будет практически невозможно;

вероятен также дефицит на рынке труда, что также будет сдерживать рост бизнеса.

Какой должна быть минималка в Украине и как будут расти зарплаты

Минимальную зарплату используют в первую очередь для социальной защиты наименее защищенных категорий сотрудников. Однако в случае с Украиной это также подталкивает рынок труда к детенизации (платить налоги с зарплаты меньше минимальной нельзя).

Кумулятивно за два года (2022-й и 2023-й) рост цен составит около 41,4%. Если бы минималку и в прошлом году увеличили на индекса роста цен (26,6%), и в этом году (14,8% согласно прогнозам НБУ), к концу 2023-го украинцы должны были зарабатывать не меньше 9 446,8 грн. Вместо этого повышать заработную плату в 2023-м не будут. Однако, даже если бы минималку повысили на уровень инфляции, польская минималка была бы все равно в три раза выше.

Татьяна Пашкина, эксперт рынка труда, отмечает: "у работодателей нет ресурсов, чтобы проводить массовое повышение зарплат". Вместо этого повышение будет происходить неравномерно. Чем важнее работа сотрудника, тем больше шансов на повышение. Для отдельных сотрудников размер заработной платы может увеличиться на 20%.

Свои прогнозы роста зарплат озвучили также и в Национальном банке. По их оценкам, номинальная зарплата (с учетом инфляции) в прошлом году уменьшилась на 11,8%. И это средний показатель. В текущем году, если прогноз регулятора реализуется, зарплаты вырастут, но всего на 3,7%.

Лучшей ситуация должна быть в 2024-м. Если к этому моменту война закончится, реальная зарплата прибавит 4,7% (а номинальная в гривне без учета инфляции почти на 20%). Правда, помимо ситуации на рынке труда в пользу того, чтобы украинцы оставались внутри страны и возвращались домой из других государств играет еще один фактор: желание возвращаться в свои города и возрождать послевоенную экономику своего государства.