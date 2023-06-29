"Укроборонпром" прекратил существование: что будет дальше
Деятельность госконцерна "Укроборонпром" официально приостановлена с 29 июня 2023 года. Правопреемником реорганизованного концерна станет акционерное общество "Украинская оборонная промышленность". Обновленное предприятие также на 100% будет принадлежать государству.
Об этом сообщила пресс-служба "Украинской оборонной промышленности" (УОП). "Следующий шаг – перевод штата, передача имущества и последующие трансформационные процессы. Далее – формирование наблюдательного совета в соответствии со стандартами OECD", – отметил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
Реформа "Укроборонпрома" готовилась еще до полномасштабного вторжения РФ. Как объяснял премьер-миинистр Украины Денис Шмыгаль, реорганизация концерна поможет Украине построить один из мощнейших оборонно-промышленных комплексов в мире.
По его словам, новое предприятие будет, в частности, привлекать инвестиции в производство оружия, техники и амуниции. А изменение модели управления позволит усилить взаимодействие с иностранными партнерами Украины.
Еще в 2022 году в распоряжение OBOZREVATEL попал проект постановления о создании УОП. В нем отмечалось, что замена "Укроборонпрома" правопреемником станет важным шагом на пути:
- введения модели корпоративного управления субъектами хозяйствования Организации экономического сотрудничества и развития;
- формирования предпосылок для повышения конкурентоспособности государственных предприятий ОПК;
- создания условий для привлечения инвестиций в ОПК.
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня Кабинет министров назначил новым генеральным директором "Укроборонпрома" Германа Сметанина. Также правительство поставило перед ним основные задачи.
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