"Укроборонпром" прекратил существование: что будет дальше

Деятельность госконцерна "Укроборонпром" официально приостановлена с 29 июня 2023 года. Правопреемником реорганизованного концерна станет акционерное общество "Украинская оборонная промышленность". Обновленное предприятие также на 100% будет принадлежать государству.

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Об этом сообщила пресс-служба "Украинской оборонной промышленности" (УОП). "Следующий шаг – перевод штата, передача имущества и последующие трансформационные процессы. Далее – формирование наблюдательного совета в соответствии со стандартами OECD", – отметил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Реформа "Укроборонпрома" готовилась еще до полномасштабного вторжения РФ. Как объяснял премьер-миинистр Украины Денис Шмыгаль, реорганизация концерна поможет Украине построить один из мощнейших оборонно-промышленных комплексов в мире.

По его словам, новое предприятие будет, в частности, привлекать инвестиции в производство оружия, техники и амуниции. А изменение модели управления позволит усилить взаимодействие с иностранными партнерами Украины.

Еще в 2022 году в распоряжение OBOZREVATEL попал проект постановления о создании УОП. В нем отмечалось, что замена "Укроборонпрома" правопреемником станет важным шагом на пути:

введения модели корпоративного управления субъектами хозяйствования Организации экономического сотрудничества и развития;

формирования предпосылок для повышения конкурентоспособности государственных предприятий ОПК;

создания условий для привлечения инвестиций в ОПК.

"Укроборонпром" – концерн, объединяющий предприятия оборонной промышленности Украины. В него входят организации и компании девяти отраслей, включая научные учреждения и промышленные предприятия. Функции по управлению концерном и контроль за его деятельностью осуществляет Кабинет министров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня Кабинет министров назначил новым генеральным директором "Укроборонпрома" Германа Сметанина. Также правительство поставило перед ним основные задачи.

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