В ЕС признали горькую правду о борьбе с обходом санкций против России: что изменилось в отношениях с США

США и Европейский Союз (ЕС) теряют "точки соприкосновения" в вопросе противостояния агрессии России. В Европе констатировали, что на сегодняшний день стороны больше не согласуют работу в направлении борьбы с обходом международных санкций, введенных в отношении этой страны.

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Об этом, как сообщает газета Süddeutsche Zeitung, говорится во внутреннем докладе Министерства иностранных дел Германии. Речь идет о заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоялось в Брюсселе 20 мая.

Специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Cалливан на нем признал "полное прекращение трансатлантического согласования" действий по борьбе с обходом антироссийских санкций. По его словам, сотрудничество в рамках "Большой семерки" (G7) также "потеряло динамику", поэтому ЕС больше не может рассчитывать на поддержку Вашингтона в борьбе с уклонением от санкций.

Отмечается, что ЕС и США уже достигли определенного прогресса в борьбе против обхода санкций в отношении РФ через компании в Армении, Сербии, Узбекистане и Индии. Но в ряде других (в том числе, Китае, ОАЭ, Турции и Казахстане) все еще сталкиваются с проблемами. Это особенно важно, поскольку именно Китай несет ответственность за 80% случаев обхода санкций.

Однако последние переговоры между ЕС и США противостоянии совместной борьбе против обхода антироссийских санкций потерпели провал. На этом фоне СМИ подчеркивает: как европейцы и американцы теперь будут договариваться о новом пакете ограничений.

Тем не менее, работа над 18-ым санкционным пакетом идет дальше – он будет нацелен на энергетический и банковский секторы России, подчеркивается в документе МИД ФРГ. При этом Венгрия его отвергает и пока не демонстрирует "никакой готовности к компромиссу".

Как уже сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио стал в Белом доме одним из самых главных сторонников введения жестких санкций против России за уклонение от мирных переговоров с Украиной. Но президент страны Дональд Трамп выступает против дальнейшего давления на кремлевский режим.

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