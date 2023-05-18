В ЕС просят добавить €3,5 млрд в фонд, используемый для военной помощи Украине: заявление Борреля

Руководитель внешней политики Европейского Союза (ЕС) Жозеп Боррель предложил добавить €3,5 млрд в фонд, используемый для финансирования военной помощи Украине. Предложение нуждается в одобрении национальных правительств ЕС.

Видео дня

Об этом со ссылкой на источники в Евросоюзе сообщает Euractiv. В декабре прошлого года в ЕС согласились, что "в случае необходимости" такое повышение может быть оправдано.

Отметим, фонд был создан в 2021 году и задуман для блока, чтобы помочь странам покупать военную технику. Но ЕС решил использовать это для доставки оружия в Украину после полномасштабного вторжения России.

Высокопоставленный чиновник ЕС сказал на условиях анонимности изданию, что Боррель решил попросить об увеличении помощи, поскольку фонд сокращается. В свою очередь Служба внешней политики Евросоюза хотела быть уверена, что у EPF достаточно денег для финансирования военной помощи другим странам и Украине.

"Мы должны пополнить. Суть Европейского фонда мира носит универсальный характер. Его не придумала Украина. Он был задуман для любого конфликта, с которым мог бы справиться Европейский Союз", – сказал дипломат.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер анонсировал новый пакет помощи Украине на 2024 год. О нем в Соединенных Штатах Америки планируется объявить в сентябре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!