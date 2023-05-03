В МВФ заявили, что уменьшение налогов повредит восстановлению Украины

Меры, которые уменьшают налоговые поступления Украины или разрушают существующую налоговую базу ограничат способность государства к восстановлению, а следовательно - и к экономическому росту.

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Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Ваграм Степанян в интервью агентству Интерфакс-Украина. Он отметил, что эффективная и справедливая налоговая политика позволяет перераспределять государственные ресурсы и способствует экономическому росту как в целом, так и в случае Украины.

Восстановление и реконструкция Украины потребует огромных финансовых ресурсов, объясняет Степанян. И хотя международное сообщество готово разделить часть бремени, Украина должна продолжать выполнять свою часть и усиливать мобилизацию внутренних доходов для финансирования растущих социальных и инфраструктурных потребностей.

Ранее заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил о том, что налоговую реформу "не отпустят" и проведут уже в 2023-м. Новшества предусматривает введение новых налогов и резкое снижение ставок на уже действующие.

Даниил Гетманцев, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в интервью OBOZREVATEL такую идею раскритиковал. Резкое снижение налогов может резко сократить поступления в бюджет. Кроме того, такое новшество могут не поддержать иностранные кредиторы Украины. А они финансируют половину бюджета страны.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 1 ноября изменили налоги при продаже квартир. Застройщики должны будут платить НДС по кассовому методу (дата появления обязательств будет совпадать с датой получения прибыли), а продавцы – подоходный налог с разницы между стоимостью покупки и продажи.

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