В НБУ раскрыли планы по курсу доллара: чего ждать украинцам

В настоящее время Нацбанк не видит оснований отменять фиксированный курс гривни. Дело в том, что этот режим играет существенную роль для стабилизации экономики.

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Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Юрий Гелетий, передает 24 канал. Он отметил: в регуляторе четко понимают, что фиксированный курс оптимален только при определенных условиях. В частности, когда все остальные режимы создают еще больше рисков "и, возможно, негативных побочных эффектов".

"Но фиксированный курс все еще играет существенную роль для стабилизации экономики, а предпосылки для того, чтобы двигаться дальше, пока не сформировались. Оснований для изменения курсового режима пока нет", – рассказал Гелетий.

При этом он подчеркнул: в будущем фиксированный курс гривни будет отменен. Однако возвращение к более гибкому курсообразованию состоится постепенно.

"Такой переход прежде всего не должен создавать шоков для валютного рынка и инфляции, наоборот, он должен быть пользой для экономики. Наша цель – обеспечить устойчивое снижение инфляции", – констатировал зампредседателя Национального банка.

Впрочем, отметил он, полностью от контроля валютного рынка НБУ не откажется даже после отмены фиксированного курса. "Важно сохранить устойчивость и управляемость курсовой динамики. Поэтому даже если мы сможем перейти к более гибкому курсу, это не означает, что НБУ не будет контролировать ситуацию на валютном рынке", – сказал Гелетий.

Украина обязалась отменить фиксированный курс

В то же время новая программа финансирования Украины со стороны МВФ предусматривает отмену фиксированного курса. Впрочем, ожидается, что это произойдет только после окончания войны.

"Программа МВФ поделена на две части: одна до победы, в понимании Фонда – до окончания боевых действий, другая – после победы. И о любых изменениях политики обменного курса идет речь во второй части", – рассказали в Центре экономической стратегии (ЦЭС).

Там отметили: в целом же Нацбанк может пересматривать фиксированный курс в сторону повышения или понижения. Это зависит от ряда факторов, в частности:

интенсивность боевых действий;

международная поддержка;

стабильность "зернового коридора" и т.д.

"Однако пока идет война, об отказе от него речь не идет. НБУ и Министерство финансов Украины осуществляют достаточно осторожную и грамотную политику. Фиксированный курс доказал свою эффективность, сдержав спекулятивные валютные колебания", – резюмировали эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию же на утро 18 апреля курс наличного доллара в банках Украины замер на среднем уровне 37,5/38 грн за доллар (покупка/продажа). Среди крупных финучреждений самый высокий курс на продажу "бакса" установил Ощадбанк ( 38,5 грн). Самый низкий – ПриватБанк (37,8 грн).

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