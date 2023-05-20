В России катастрофическая ситуация в экономике: рекордный дефицит бюджета и резкое падение доходов

Россия на фоне санкций, сокращения доходов от продажи газа и нефти и многомиллиардных расходов на войну столкнулась с рекордным дефицитом бюджета. Минфин РФ не сможет выполнить свое обещание и сдержать дефицит на уровне не выше 2% ВВП.

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Как пишет Reuters, в 2023-м Россия на 282% увеличила военные расходы. Предыдущие годы Кремль выполнял бюджет с профицитом (то есть агрессор зарабатывал больше, чем тратил). Теперь же уже за первые четыре месяца 2023-го дефицит составил 44 млрд долларов, что на 17% больше, чем плановый дефицит за весь год. Для этого есть ряд причин:

за год доходы от продажи газа и нефти обвалились на 52,3%;

затраты в январе-апреле уже достигли 39% от общего объема.

"Экономика (России – ред.), на наш взгляд, сейчас похожа на бодибилдера на стероидах. Как только эти стероиды будут исчерпаны, экономике будет гораздо труднее показать рост", – отметил направления Locko-Invest Дмитрий Полевой.

Среди возможных вариантов решения проблемы – сокращение расходов (вероятно, речь идет о всех расходах кроме военных) и ужесточение налогов.

Правительство России уже объявило о планах взимать единовременный налог на прибыль предприятий, но за этим могут последовать другие повышения налогов. Кроме того, России придется активно использовать резервный фонд и тратить те деньги, которые ранее удалось накопить за счет бюджетного профицита.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Путин привел Россию к критической ситуации. Экономика РФ не имеет возможности возобновиться даже после снятия санкций.

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