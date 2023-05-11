В России критическая ситуация, бюджет трещит по швам: за четыре месяца дефицит уже достиг годового показателя

Россия за первые четыре месяца 2023-го (январь-апрель) уже исчерпала годовой план по дефициту бюджета (3,4 трлн рублей или около 45 млрд долларов). Согласно закону о бюджете, за весь 2023-й дефицит должен был достичь 2,93 трлн рублей.

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Об этом по результатам анализа отчетности Минфина пишет издание Meduza. Согласно отчету Минфина РФ, за первые четыре месяца 2023 года доходы федерального бюджета снизились на 22% по сравнению с тем же периодом 2022 года и составили 7,7 триллиона рублей. В то же время расходы бюджета выросли на 26% — до 11,2 триллиона рублей.

Нефтегазовые доходы снизились на 52% в сравнении с прошлым годом и составили 2,28 триллиона рублей. При этом российские чиновники заявляют, что динамика ненефтегазовых доходов вышла в "устойчиво положительную область" и соответствует динамике, заложенной в законе о бюджете.

В конце марта стало известно, что российские власти засекретили треть расходов бюджета. По состоянию на 24 марта секретные расходы бюджета составили 2,4 триллиона рублей, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин привел страну к наибольшей нехватке рабочей силы за десятилетия. В результате Россия оказалась на грани экономического кошмара. Это следует из опубликованных данных разведки Великобритании. Центральный банк России опросил 14 000 работодателей и обнаружил, что число доступных сотрудников находится на самом низком уровне с 1998 года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ЕС продлил персональные санкции против граждан России из-за захватнической войны в Украине – это задело всех 1473 физических и 205 юридических лиц, находящихся в списках. Таким образом, несмотря на спекуляцию отдельных политиков, никто не был исключен из санкционных списков.

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