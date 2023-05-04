В России "обвалилась" добыча газа, "Газпром" сильно пострадал – СМИ

В России снизилась добыча газа. В частности, с января по март 2023 года ее объемы сократились на 10% год к году – до 180 млрд кубометров. При этом в самом только марте падение составило те же 10%. Причина – сокращение экспорта в ЕС.

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При этом уровень добычи монополистом отрасли – "Газпромом" – сократился еще больше, на 18% год к году, передают росСМИ. В марте сокращение составило также 18%.

"Добыча газа в РФ в январе-марте снизилась на 10% год к году, в марте – также на 10%. Добыча "Газпрома" продолжает снижаться на фоне падения экспорта в ЕС, и в первом квартале монополия снизила производство газа почти на 18%. Добыча газа другими крупными нефтяными компаниями – ЛУКОЙЛом, "Сургутнефтегазом" – в марте снижалась на фоне сокращения добычи нефти", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: общее падение добычи газа в России является следствием значительного сокращения поставок "Газпромом" ресурса в страны ЕС после начала полномасштабной войны в Украине. Ведь ЕС – "исторически крупнейший рынок для компании", но сейчас поставки идут только по "Турецкому потоку" и на минимальном уровне – через территорию Украины.

"Газпром" одновременно наращивает поставки в Китай с месторождений в Восточной Сибири, но они не связаны с трубопроводами, поставляющими газ в ЕС. И пока эти объемы несопоставимы с прежними поставками в Европу", – резюмировали авторы материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Россия стала меньше зарабатывать на продаже своей нефти. Так, несмотря на то, что в марте 2023-го страна экспортировала рекордное количество ресурса со времен пандемии COVID-19, ее доходы от этого сократились почти вдвое (по сравнению с предыдущим годом).

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