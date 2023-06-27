В России рухнул курс рубля: "режим Путина" оказался шатким 

Курс российского рубля впервые с марта 2022 года превысил 87 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. Таким образом, рубль достиг 15-месячного минимума, поскольку Украина "отвоевывает" ключевую территорию после неудачной попытки мятежа ЧВК "Вагнер".

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Как сообщает GBN, трейдеры пошатнулись после того, как президент РФ Владимир Путин был вынужден наблюдать за попыткой мятежа, организованного главой группы "Вагнер" Евгением Пригожиным. Положение президента России в Кремле выглядело более шатким, чем когда-либо.

Путину удалось подавить потенциальный натиск Пригожина с помощью сделки, заключенной при посредничестве беларуского "президента" Александра Лукашенко. Наряду с падением рубля по отношению к основным мировым валютам фьючерсы на пшеницу выросли на целых 3,2 %, а европейские цены на природный газ выросли на целых 14 % в понедельник.

Подчеркивая глубокие экономические последствия непродолжительного похода группы Вагнера на Москву, аналитики Goldman Sachs писали: "Гражданские беспорядки в России в минувшие выходные иллюстрируют хрупкость нынешней политической ситуации в России и важность понимания рисков для поставок в Россию, связанных с потенциальными внутренними потрясениями".

Они добавили: "Тот факт, что Путин сослался на то, что произошло во время русской революции 1917 года в своем обращении, говорит о том, что предполагаемая вероятность значительных внутренних потрясений в какой-то момент, вероятно, возросла".

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженный мятеж главаря так называемой частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, который так и не превратился в полноценный военный переворот, тем не менее сильно ударил по Кремлю. Унижение Путина и его слабость увидел весь мир, а это, в свою очередь, показало и новые угрозы.

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