В Украине банки установили новый курс доллара 1 мая: сколько заплатим за валюту

В Украине по состоянию на 1 мая наличный курс доллара составляет 37,50/38,02 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчерашним днем курс на покупку остался неизменным, на продажу – поднялся на 7 копеек.

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Официальный курс доллара в Украине, который был зафиксирован Национальным банком Украины (НБУ), не изменился и составляет 36,56 грн/$. Евро стоит 40,13 грн/€.

Среди крупных украинских финучреждений наибольшие курсы на продажу установили:

Ощадбанк – 38,60 грн/$;

OTP Bank, ПУМБ – 38,25 грн/$.

В свою очередь наименьшую стоимость выставили следующие банки:

Укргазбанк – 37,70 грн/$;

ПриватБанк – 37,72 грн/$;

Сенс Банк – 38 грн/$.

Наибольшие курсы на покупку долларов определили:

Укрэксимбанк – 37,60 грн/$;

ПУМБ, Сенс Банк – 37,50 грн/$;

Ощадбанк – 37,45 грн/$.

При этом наименьшие цены на покупку американской валюты определили банки:

OTP Bank – 36,90 грн/$;

Укргазбанк – 37 грн/$;

ПриватБанк – 37,22 грн/$.

Курс польского злотого в Украине составляет 8,75 грн./zł. В банках он составляет 8,80/9,05 грн/zł по состоянию на 1 мая.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что, по прогнозу инвестбанкира Сергея Фурсы, в Украине курс доллара до конца мая не будет значительно меняться. Однако возможно постепенное укрепление гривны в сторону отметки в 36,6 грн/$.

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