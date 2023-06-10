В Украине через считанные недели пересчитают налоги: кому придется платить больше из-за МВФ

В Украине с 1 июля значительно повысят налоги физлицам-предпринимателям ("ФОПам"), новшество коснется примерно 2 млн предпринимателей. Изменения предусмотрены меморандумом с МВФ. Пока налоговые ставки повышают, в Офисе президента уже готовятся резко снизить большинство налогов, однако это может произойти уже после окончания войны.

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О том, для кого и как повысят налоговые ставки через считанные недели, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как изменят правила с 1 июля

В Украине – 1 млн 993 тыс. "ФОПов". До полномасштабной войны они платили около 35 млрд грн единого налога в год. Сейчас из-за льготного налогообложения за год бюджет теряет около 20 млрд грн. Возвращение налогов с июля может увеличить поступления примерно на 10 млрд грн до конца года. Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечает: ни проверки, ни налоги не коснутся мелкий бизнес на территории, которая находится недалеко от фронта.

В масштабах дефицита госбюджета 10-20 млрд грн можно считать незначительной суммой. Однако на отмене льготных условий настаивает и МВФ. В подписанном меморандуме с Фондом украинская власть уже согласилась на это условие. Сейчас львиную долю расходов финансируют международные партнеры, они же имеют право диктовать и условия получения такой помощи.

Какие нововведения предусмотрены:

налог в 2% повысят до 5% для "ФОПов" третьей группы;

сейчас "ФОПы" первых двух групп платят единый налог добровольно, обязательство хотят возобновить;

вернутся проверки, вместе с тем и штрафы.

Итак, после новшеств мелкий и средний бизнес должен будет увеличить налоговые отчисления, а контролирующие органы снова смогут ходить с проверками. Против возвращения полного налогообложения выступает ряд бизнес-ассоциаций. Их главный аргумент: экономическая ситуация все еще критическая, потери бизнеса исчисляются в миллиарды долларов – и сейчас не время возвращаться к полному налогообложению.

"К сожалению, период полной отмены льгот совпадает с началом сбора урожая и повышения спроса на топливо со стороны аграриев", – говорится в обращении УКАБ, крупнейшей ассоциации агробизнеса в Украине. Однако, несмотря на позицию бизнеса, вопрос повышения налогов уже решен. У Украины фактически нет выбора: либо сохранить низкие налоговые ставки и потерять миллиарды долларов финансирования от МВФ (что приведет к бюджетному коллапсу), или вернуть старые налоговый ставки для "ФОПов".

Бизнес-ассоциации поддержали и некоторые политики. К примеру, экс-спикер Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о сохранении низких ставок до конца военного положения. При этом, где брать деньги после того, как МВФ откажется от сотрудничества из-за нарушения меморандума, политик не уточнил.

Есть и хорошая новость. Как добавляет Гетманцев, если в результате проверки бизнесу доначислят налоги – и эту сумму добровольно заплатят в течение 30 дней, штрафы и пеню платить не нужно. "Это возможность избежания уплаты штрафов и пени вообще при добровольном погашении доначисления вследствие проверки недоимки в течение 30 дней", – пояснил глава профильного комитета.

Налоги кардинально изменят, но уже после полномасштабной войны

Уже несколько месяцев в Украине активно обсуждают налоговую реформу от замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы. Речь идет о кардинальном снижении ставок. НДС, НДФЛ, налог на прибыль предприятий хотят уменьшить до 10%. Кардинальное снижение налогов может привести к резкому падению доходов бюджета. Никаких расчетов, которые бы подтверждали: эффект от выхода бизнеса из тени и его развития позволит компенсировать потери, не опубликовали.

Несколько дней назад на своей пресс-конференции украинским СМИ президент Владимир Зеленский заявил, что ему "нравится" предложенная реформа. Но ее невозможно провести, пока Украина не может самостоятельно себя содержать. МВФ подобного нововведения не позволит, поэтому до сих пор нет даже соответствующего законопроекта. Налоговая реформа остается только идеей.

С одной стороны, создание лучших налоговых условий для бизнеса действительно может привлечь бизнес. Но с другой – уже сейчас, по подсчетам Института будущего, в Украине работает всего 9,5 млн человек, а если от этого количества отнять бюджетников, окажется, что 6-7 млн работающих содержат 23-22 млн украинцев, которые живут на пенсии, пособия и получают зарплаты из госбюджета. И сейчас собранных средств критически не хватает. Если же сократить налоговые поступления, обслуживать расходы будет практически невозможно.

С другой стороны, возможно, сразу после окончания войны может возникнуть "окно возможностей": когда Украина будет получать существенное финансирование на восстановление и сможет, пользуясь доверием общества к власти, быстро реализовать в том числе и сложные реформы.

Вместе со снижением налоговой нагрузки также можно резко повысить и минимальную зарплату. Это будет способствовать выведению зарплат из тени и позволит частично компенсировать потери от сокращения налоговых ставок.