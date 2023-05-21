В Украине готовятся к пересчету курса доллара: чего ожидать

В ближайшее время наличный курс доллара в Украине будет снижаться – как прогнозируют эксперты и банкиры, он будет двигаться в сторону официального (36,56 грн). Впрочем, исключать возможные колебания курса, нельзя. Однако и паниковать не стоит – по ожиданиям, они не будут критическими.

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"Доллар будет стабилен. Я не вижу сейчас каких-то предпосылок для бешеного скачка – нет никаких факторов, которые бы это спровоцировали. Поэтому наличный курс будет находиться на тех же показателях, которые есть сейчас, плюс-минус 1 гривна в разные стороны. В целом же, похоже, что он будет направляться к официальному", – рассказал 24 Каналу специалист Экономической экспертной платформы Олег Гетман.

Такого же мнения придерживается и директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько. Впрочем, отмечает она, динамика движения наличного курса к официальному будет очень незначительной.

Одной из ключевых причин этого процесса она называет "большой системный госбанк", который обеспечивает "полную загрузку разрешенного лимита продаж наличной валюты населению". Кроме того, подчеркивает банкир, расширенный лимит по продаже наличной валюты населению является "сильным стабилизационным фактором".

"Общая ситуация побуждает стабилизацию курса. И не дает возможности спекулятивно настроенным участникам рынка расшатать курс хотя бы в ограниченном диапазоне", – констатировала Золотько.

Какой актуальный курс

По состоянию на утро 21 мая украинские банки установили наличный курс доллара на уровне 37,1/37,6 грн (покупка/продажа). На черном рынке американскую валюту продавали по 37,51 грн, а покупали по 37,4 грн.

Среди больших банков самый высокий курс в покупке был в Сенс Банке – 37,1 грн. Самый низкий – в Укргазбанке – 36,9 грн.

Продавали же доллар дороже всего в ПУМБ и Сенс Банке – по 37,75 грн. Дешевле всего – в ПриватБанке, по 37,42 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине доллары, выпущенные до 1996 года, а также купюры с определенными повреждениями отказываются принимать в банках и обменниках. Однако банкноты могут отправить на обмен в иностранный банк.

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