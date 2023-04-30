В Украине обновили курс доллара: сколько стоит валюта США

По состоянию на утро 30 апреля банки установили наличный курс доллара в Украине на среднем уровне в 37,5/37,95 грн (покупка/продажа). По сравнению с предыдущим днем стоимость американской валюты не изменилась. А вот на черном рынке доллар подорожал на 1 коп., до 37,85 грн – однако только в продаже. В покупке же курс остался на прежнем уровне в 37,77 грн.

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Среди больших банков дороже всего американскую валюту продает Ощадбанк – 38,6 грн. Дешевле всего – Укргазбанк, 37,7 грн.

Самый высокий курс в покупке выставили в ПУМБ – 37,5 грн. Самый низкий – в том же Укргазбанке, 37 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Чего ожидать в мае

По прогнозам, до конца мая курс не будет значительно меняться. Однако возможно постепенное укрепление гривни в сторону отметки в 36,6 грн/доллар.

В частности, инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что до конца весны значительных изменений в стоимости доллара ожидать не стоит. По его словам, сейчас валютный рынок стабилен, а международная помощь позволяет пополнять резервы НБУ. При этом факторов, которые бы негативно влияли на курс, нет.

А директор департамента казначейства одного из банков Герман Марченко считает, что сейчас происходит процесс постепенного выравнивания официального и наличного курсов доллара. Резкого изменения, отмечает он, не будет, но постепенная стабилизация ожидается уже в ближайшее время.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара может вернуться к росту в случае замедления международной поддержки, срыва зерновых договоренностей или ухудшения ситуации на фронтах.

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