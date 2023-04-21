В Украине продают дом за 15 тысяч гривен: как выглядит дешевое жилье

В Украине можно купить дом всего за 15-17 тысяч гривен. Речь идет о небольшой недвижимости в селе в Днепропетровской и Сумской областях

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Об этом говорится в данных портала объявлений. В селе Воскресеновка Днепропетровской области за 15 тысяч гривен продают дом площадью 80 квадратов. В доме есть собственная котельная, центральный водопровод, электричество. Есть три комнаты и участок земли площадью 50 соток. Еще одно преимущество: на расстоянии километра находится река.

"В доме есть три жилых комнаты. Продается без огорода", – говорится в объявлении. До ближайшего города всего 20 км. Хотя в объявлении говорится о том, что недвижимость находится в "жилом состоянии", судя по фото, в доме длительный период никто не проживает. Поэтому новым жильцам придется сделать как минимум косметический ремонт.

В селе Воскресеновка Днепропетровской области за 15 тысяч гривен продают дом площадью 80 квадратов. В доме есть собственная котельная, центральный водопровод, электричество. Есть три комнаты и участок земли площадью 50 соток. Еще одно преимущество: на расстоянии километра находится река.

"В доме есть три жилых комнаты. Продается без огорода", – говорится в объявлении. До ближайшего города всего 20 км. Хотя в объявлении говорится о том, что недвижимость находится в "жилом состоянии", судя по фото, в доме длительный период никто не проживает. Поэтому новым жильцам придется сделать как минимум косметический ремонт.

В селе Ивот за 17 тысяч гривен можно купить дом площадью 50 квадратов. В доме есть всего две комнаты, рядом участок земли площадью 30 соток. Отопление печное, нет водоснабжения. Из преимуществ - багато окон, поэтому дом светлый. Однако нуждается как в наружном, так и во втрунних ремонтных работах.

"Дом просто, есть груба, света, дрова в запасе. Большой огород и все необходимое", – говорится в объявлении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве продают одну из самых маленьких квартир почти за 30 тысяч долларов. При этом площадь жилья не позволяет разместить всю необходимую мебель.

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