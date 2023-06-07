В Украине перепишут налоги во время войны? Зеленский объяснил реальность такого варианта

Идея установления единого размера в 10% для трех главных налогов – на добавленную стоимость, на доходы физических лиц и на прибыль – имеет государственную поддержку. Но пока во время войны провести такую реформу нереально.

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Украина живет за счет западных государств и вынуждена считаться с их пожеланиями. Об этом на пресс-конференции 7 июня заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент отметил, что саму идею реформы он поддерживает. Но в Украине сейчас идет война, Украина – дотационная экономика, которая не генерирует деньги. В настоящее время государство выплачивает пенсии и соцподдержку за счет помощи других стран, имеет договоренность с Международным валютным фондом. И доноры против того, чтобы правительство снижало в Украине налоги.

"Тебе дают деньги и говорят, что ты должен вернуть. Мало того, ты еще должен показать способность. И когда ты показываешь свои способности во время войны, когда есть большие риски из-за ухода бизнеса и потерь рабочих мест... если ты это все показываешь и при этом ты хочешь снизить налоги, тебе никто не даст такую возможность", – пояснил он.

Но Зеленский предположил, что к вопросу о налоговой реформе можно будет вернуться после победы над РФ. Потому что после войны государство должно будет идти навстречу обществу – в противном случае оно просто не сможет вернуть из эмиграции украинцев, уехавших после 24 февраля 2022 года.

К примеру, президент отметил, что получится вернуть человека, который в Польше зарабатывает 1000 долларов, а в Украине только 500 или 600 долларов. Это можно сделать только благодаря каким-то финансовым новшествам. "Поэтому эта программа мне нравится", – резюмировал президент.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, между тем в Украине до 1 июля изменят налогообложение для физических лиц – предпринимателей (ФЛП). Для них будет отменена налоговая ставка в 2%, внедренная в начале войны. Также для ФЛП вернут документальные проверки и штрафы за нарушение.

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