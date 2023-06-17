В Украине выделили деньги на первые проекты восстановления из Фонда ликвидации: отремонтируют многоэтажки, школы и больницы

Кабинет Министров утвердил список первых проектов, которые получат финансирование из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ (Фонд ликвидации). На реализацию проектов из Фонда ликвидации будет выделено 6,6 миллиарда гривен.

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Об этом сообщают в пресс-службе Кабмина. В список первых местных проектов восстановления, которые будут финансироваться за счет средств Фонда ликвидации, вошли 159 проектов в Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Среди утвержденных проектов – строительство (капремонт, реконструкция) и аварийно-восстановительные работы многоквартирных домов, медицинских учреждений, школ и детских садов, объектов коммунальной инфраструктуры, а также строительство защитных сооружений гражданской защиты.

"На сегодняшний день Фонд ликвидации – это первый государственный инструмент восстановления, в основе которого логика цифрового управления... Этот опыт, с максимальным привлечением общин, будет основой дальнейшего государственного видения организации процесса восстановления страны", – отметила заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Азархина.

12 мая состоялось первое заседание Межведомственной рабочей группы по рассмотрению обобщенных предложений заявителей по выделению средств Фонда ликвидации. Рабочая группа рассмотрела 377 предложений заявителей, обобщенных Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областными военными администрациями.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны "Большой семерки" (G7) намерены блокировать российские активы до тех пор, пока будет длиться развязанная ею война против Украины. При этом они подчеркивают: любой формат завершения войны должен гарантировать компенсацию РФ ущерба, нанесенного Украине.

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