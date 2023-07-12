В Украину вернулся коррупционный спрут ЕГАПС: заплатит каждый украинец

В Украине восстановили коррупционную схему с голографической лентой на акцизах. В результате компания, связанная с коррупционной структурой ЕДАПС, может зарабатывать миллиарды гривен ежегодно.

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О возвращении схемы в своей статье для ZN написал журналист Юрий Николов. Так, Кабинет министров 19 июня утвердил постановление №618, которым вносятся изменения в дизайн акцизной марки для табачной и водочной продукции. С 1 ноября на акцизах должна быть голографическая лента, которая должна улучшить защищенность алкоголя и табака. Через три недели после принятия правительственного постановления о добавлении голографической ленты на акцизные марки для табака и алкоголя в базу "Укрпатента" были внесены секретные заявки на патентование новых промышленных образцов.

На самом деле, как пишет журналист, это может стать очередной коррупционной схемой. Во-первых, вскоре должны ввести электронный акциз и тогда защита на бумаге не требуется. Во-вторых, это не поможет бороться с контрабандой, в табачке 60% нелегальных сигарет вообще никаких акцизных марок не имеют, потому что они якобы Duty Free.

На сайте "Укрпатента" нашлось 14 свежих заявок на патенты со словом "акцизна" в названии. Они были зарегистрированы 4 июля. В системе "Прозорро" был обнародован отчет о закупке государственным полиграфкомбинатом "Украина" голографических защитных элементов для акцизных марок на 141 млн. грн. Заказано 810 тыс. погонных метров элемента, то есть стоимость ленты составляет 173,46 грн. за метр. Акцизные марки в ширину 2 см, следовательно, в одном метре ленты содержится материал для 50 марок. А значит, вся эта закупка рассчитана на голографический материал для 40,50 млн. акцизок из расчета, что голографический элемент для одной акцизки будет стоить 3,47 грн. При этом согласно действующему правительственному положению размер оплаты за одну марку для алкогольных напитков составляет 0,3537 грн, для табачных изделий – 0,1643 грн.

Это далеко не весь рынок Украины. По данным Министерства финансов, в прошлом году было произведено 2,57 миллиарда акцизных марок. Если производство сохранится на этом уровне и в следующем году, то на голограммы в год уйдет около 9 млрд грн из расчета 3,47 грн за голографический материал для одной марки. Или примерно 243 млн. дол.

Из названия поставщика - "Полли-сервис" - очевидно, что бенефициаром введенной схемы станет та же группа "едапсовцев", которая зарабатывала на аналогичной акцизной схеме с 2004 по 2013 год. Напомним, тогда акцизные марки были запатентованы фирмой "ЮС-дизайн", принадлежавшей руководителю консорциума "ЕДАПС" Юрию Сидоренко. 20% консорциума принадлежало Виктору Медведчуку, и ЕДАПС имел миллиардные контракты с государственным полиграфкомбинатом "Украина" на поставку ему запатентованных голограмм, обложек паспортов и т.п. Юрий Сидоренко являлся владельцем патента на дизайн паспорта гражданина Украины и ряда других государственных документов.

"Заметим, что вся эта схема стала возможна благодаря согласованию с высшим руководством государства. С одной стороны, премьер-министр Денис Шмигаль 19 июня подписал необходимые изменения в правительственную нормативку. А 29 июня Верховная Рада силами фракции "Слуга народа" и ее сателлитов приняла законопроект №8287. По данным USAID/UK aid, кто-то накануне голосования во втором чтении внес изменения в законопроект, и в проголосованном варианте откладывается запуск электронных акцизных марок и технологии Track and Trace", – пишет издание.

Чем известны ЕДАПС

Консорциум "ЕДАПС" является по сути символом коррупции в Украине. Длительную борьбу с монополией ЕДАПС, за которой стоит владелец консорциума Юрий Сидоренко и бывший депутат от ПР Василий Грицак, вел эксглава Госпредпринимательства Михаил Бродский. Он с 2010 года добивался ликвидации голографической защиты бумажного документооборота в большинстве сфер. ЕДАПС с 2004 года продавал по существенно завышенным ценам защитные элементы бумажным бланкам.

Михаил Бродский раскрыл коррупционную схему, как монополия распространяла использование голограмм на документы. Представители монополиста договаривались с руководителем министерства или ведомства, что защитные элементы будут использоваться на большинстве документов, за что руководитель государственного органа получал "откат". Использование голографических элементов делало документ существенно более дорогим и позволяло ЕДАПС получать миллиардные прибыли на тендерах.

Из-за постоянного использования коррупционных схем в Украине появилось 453 вида бланков документов строгой отчетности, стоимость которых необоснованно завышена из-за использования в них голографических знаков. Фактически это был еще один коррупционный налог для украинцев, который нужно было платить при каждом оформлении документов с элементами голографической защиты.

Так, например, аттестаты о среднем и высшем образовании при себестоимости 2,2 грн. выпускники школ и вузов вынуждены покупать за 35,64 грн. Такие поднебесные доходы оседали на счетах прикормленных госпредприятий и самого консорциума ЕДАПС. По оценкам главы Госпредпринимательства Михаила Бродского, оборот этого коррупционного чиновничьего бизнеса составлял около 8 миллиардов гривен в год.

Бродскому удалось добиться существенных подвижек в борьбе с коррупционной монополией ЕДАПС. В 2012 году Кабмин отказался от голограмм на акцизах, а летом 2013 года государство лишило консорциум вообще всех заказов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Сидоренко также подозревается в заказном убийстве. В мае 1994 года Сидоренко, судя по материалам следствия, мог быть причастен к покушению на убийство президента концерна "Украгротехсервис" Владимира Бортника. Уголовное дело до сих пор не закрыто.

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