Великобритания запретила использовать деньги олигарха Абрамовича за пределами Украины: детали

Власти Великобритании запретили Фонду помощи пострадавшим от войны в Украине использовать за пределами Украины деньги, полученные от продажи российским олигархом Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси". Все средства были переданы фонду, а тот уже должен был перенаправить деньги жертвам войны в Украине.

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С этими условиями ранее согласилось британское правительство. Об этом заявил глава фонда, экс-исполнительный директор Unicef UK Майк Пенроуз в статье The Times.

Через год правительство Британии сообщило фонду, что через соглашение с Европейским Союзом (ЕС) деньги будут переданы только в том случае, если фонд согласится ограничить расходы географическими границами Украины. Любые запросы о том, чтобы направить деньги украинцам за пределами страны или семьям, принимающим пострадавших в других странах, в том числе в Великобритании, не будут рассматриваться.

Глава фонда отметил, что таким образом не удастся помогать беженцам, которым пришлось покинуть Украину. "Как показали недавние беспорядки в России, мы должны готовиться к любому сценарию, включая увеличение оттока беженцев из-за усиления боевых действий. И в этом сценарии помощь фонда должна, по условиям правительства и ЕС, прекратиться в тот момент, когда беженцы покинут Украину. Многие жертвы, получающие гуманитарную помощь, преимущественно женщины и дети, идут именно по этому пути", – сказал он.

По словам Пенроуза, косвенным следствием войны является множество беженцев в других странах. Они и так живут в нестабильных условиях, испытывают большие трудности, вызванные перебоями в экспорте товаров первой необходимости. Однако теперь, добавил он, по условиям правительства Британии, фонд не сможет ни облегчить эти проблемы, ни привлечь международных экспертов для помощи украинским организациям, в частности, с образованием для детей.

Пенроуз назвал "почти бессовестной" идею, по которой около 2,35 млрд фунтов стерлингов не смогут потратить на помощь самой уязвимой группе людей, где бы она ни находилась. Отдельно глава фонда отметил, что организация и так не могла бы выделить средства стране-террористке России или Беларуси, учреждениям, связанным с их правительствами или находящимися под санкциями лицами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2,3 млрд фунтов стерлингов, вырученные от продажи "Челси" больше года назад, могут не дойти до Украины до жертв войны с Россией в этом году или, возможно, вообще не дойти. Абрамович хочет, чтобы значительная часть денег досталась России, а точнее пострадавшим от конфликта россиянам.

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