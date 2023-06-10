Венецианская комиссия рекомендовала отложить закон о "деолигархизации": вывод отрицательный для Украины

Венецианская комиссия рассмотрела закон о "деолигархизации" в Украине. Она пришла к выводу, что документ вводить в действия нельзя. Его рекомендовали отложить.

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Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат Сергей Власенко, который присутствовал на заседании. "Вывод очень отрицательный для Украины. Как сказала одна из докладчиков, бывшая судья ЕСПЧ госпожа Нуссбергер, ключевая дискуссия велась о том, рекомендовать ли Украине отменить весь закон, рекомендовать ли вносить изменения в его большую часть, удалив весь механизм "признания олигархами", – написал он.

В выводах говорится, что "индивидуальный" подход недопустим, что борьба с олигархами ( против которой никто не возражал) нуждается в системном подходе, то есть системных изменениях в антимонопольном, antimoneyloundring, антиоффшорном, антикоррупционном законодательстве. Также была подвергнута критике возможность "определения олигархами" по решению СНБО.

"Я все это говорил несколько лет назад. Меня тогда не слышали и говорили о том, что вы все старые политики (я бы сказал политический нафталин), а мы молодые, новые политики и будем делать, как мы хотим. Теперь Украина в этом вопросе должна вернуться "в три-четыре года назад", – написал он.

Власенко также отметил, что комиссия не рекомендовала "остановить антиолигархический закон до конца войны". Она рекомендовала "юридически отложить исполнение этого закона". Без указания даты. И дальше следуют рекомендации перейти от индивидуального подхода к системному подходу в борьбе с олигархией.

Напомним, на разработку реестра олигархов в Украине планируют потратить до 2,9 млн грн. Речь идет о тендере на разработку программного обеспечения для работы такого реестра.

Согласно закону, чтобы лицо было признано олигархом, оно должно одновременно соответствовать минимум трем критериям из списка:

политическое влияние – лицо должно участвовать в политической жизни;

медиа – должно иметь значительное влияние на СМИ;

вопросы монополии – являться конечным собственником предприятия с монопольным положением на украинском рынке;

деньги – являться собственниками активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Данилов выразил уверенность в том, что после завершения войны в Украине вообще не будет олигархов, ведь общество не позволит "покупать законы".

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