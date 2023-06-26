Венгрия снова заблокировала транш военной поддержки ЕС для Украины: детали

Венгрия не поддержала выплату следующего транша EPF (Европейский фонд мира) Украине. Сумма составляет около 500 млн евро.

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В Венгрии недовольны тем, что в Украине венгерский OTP Bank находится в списке "международных спонсоров войны" от НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции). Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

В то же время в Венгрии готовы разблокировать пакет помощи, если банк исключат из списка. "Мы готовы изменить свое мнение, если украинцы положат конец нелепой лжи, согласно которой OTP, крупнейший венгерский банк, входит в список международных спонсоров войны", – сказал Сийярто.

Венгрия уже заблокировала выплату этого транша государствам-членам в мае, ссылаясь на ту же проблему. EPF, созданный в 2021 году, является внебюджетным инструментом, направленным на повышение способности ЕС предотвращать конфликты, развивать мир и укреплять международную безопасность.

Ранее Сийярто заявил, что у Венгрии нет планов отказаться от российских энергоресурсов. А поиск других поставщиков он объяснил необходимостью диверсификации (разделения рисков).

"Мы не собираемся заменять российские поставки – ни нефти, ни газа. Россия была для нас надежным партнером: и "Газпром", и производители нефти... Другой вопрос – диверсификация. Но, на наш взгляд, это не значит, что мы хотим заменить один источник другим. Диверсификация для нас означает, что мы ищем и другие источники, но не с целью замены российских ресурсов", – сказал Сийярто.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Венгрия заблокировала очередной пакет санкций ЕС против РФ из-за лиц, причастных к делу политика-оппозиционера Владимира Кара-Мурзы. Он был приговорен к 25 годам заключения по обвинению в "государственной измене" в России.

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