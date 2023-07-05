Венгрия угрожает Украине блокировать всю помощь от ЕС: какое требование выдвинули

Венгрия, которая является наиболее лояльной к РФ страной Евросоюза, будет блокировать всю помощь Украине до тех пор, пока ОТР банк не исключат из спонсоров войны. При этом список спонсоров войны, который ведет Нацагенство по противодействию коррупции в Украине, создает только политическое давление. Никаких санкций против ОТР банка Украине не применяла.

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Как пишет NV, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время брифинга заявил: "Наша позиция ясна: до тех пор, пока OTP не будет изъято из этого списка, Венгрия не будет поддерживать какое-либо финансирование внутри ЕС для поставок вооружений Украине".

Он отметил, что речь идет не только о 500 млн евро, которые правительство страны уже заблокировало, но и о предложениях о помощи Украине в будущем. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что доводы Киева в пользу того, чтобы банк был в этом списке, "уморительны", и что сама финансовая организация следит за тем, чтобы ее участие в банковском секторе РФ не превышало 0,1%.

Министер иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее поспорила с Сиартом из-за блокирования Венгрией помощи Украине. Она подвергла критике Сиярто за отказ одобрить дополнительную помощь Украине и обвинила венгерский банк в нарушении международного права. До этого, 19 мая, Венгрия заблокировала очередной пакет санкций против России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2022 года сама Венгрия блокировала план Евросоюза по предоставлению Украине рекордной помощи в 18 млрд евро в 2023 году. Тем не менее ЕС удалось добиться отмены вето на этот пакет помощи, и Украина уже получает средства.

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