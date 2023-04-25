Восстановление по-новому запускают в Украине: объявлен список первых населенных пунктов

В Украине сразу в шести пострадавших от войны населенных пунктах протестируют новый подход к восстановлению. Эксперимент проведут в Киевской, Сумской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях.

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Речь идет о комплексном восстановлении по принципу "build back better", то есть "отстроить лучше, чем было", объяснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Для эксперимента одобрены такие населенные пункты:

Бородянка и Мощун в Киевской области;

в Киевской области; Тростянец в Сумской области;

в Сумской области; Посад-Покровское в Херсонской области;

в Херсонской области; Циркуны в Харьковской области;

в Харьковской области; Ягодное в Черниговской области.

Шмыгаль объяснил, что все эти населенные пункты сильно пострадали из-за войны, а потому будут восстанавливаться комплексно. "Будут отстраивать не отдельные здания и сооружения, а все с системным подходом, новой планировкой и полной трансформацией этих населенных пунктов", – подчеркнул Шмыгаль.

Список не исчерпывающий, предупредил премьер-министр. Это означает, что в будущем инновационный подход к восстановлению будет применяться и в других населенных пунктах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине запустили в тестовом режиме программу єВідновлення, которая позволит получить компенсацию людям, чье имущество было повреждено в результате действий российского агрессора. Впрочем, "на руки" деньги не будут выдавать – их выделят только на ремонт поврежденного жилья.

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