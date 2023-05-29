Время не пришло: Лукашенко не захотел переводить Беларусь на единую валюту с Россией

Беларуский диктатор Александр Лукашенко не захотел переводить страну на единую валюту с Россией. По словам Лукашенко, это вопрос "не сегодняшнего дня".

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Такое заявление самопровозглашенный президент Беларуси сделал во время встречи с главой центробанка России Эльвирой Набиуллиной. Она находится с визитом в Минске, сообщают беларуские и российские СМИ.

Лукашенко напомнил, что РФ и Беларусь создали Межбанковский валютный совет и этот орган продолжает работу. Однако это не означает, что Минск готов вводить единую с Россией валюту.

"Я часто привожу ваши, нашего председателя цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России", – сказал Лукашенко.

По его словам, вопрос о введении единой валюты регулярно поднимают "некоторые патриотично настроенные граждане двух стран". Ранее Лукашенко уже говорил, что не возражает против введения единой с РФ валюты.

Однако еще в 2019 году беларуский диктатор заявлял, что такой единой валютой не должен становиться российский рубль. По его словам, единая валюта должна быть новой.

При этом экс-министр экономики Белоруссии Георгий Бадей предупреждал: в случае введения единой валюты будет потерян суверенитет в области эмиссионной политики "одного из государств". Поэтому Бадей не согласился с тем, что Минску точно нужна единая с Россией валюта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко раскрыл "секрет", как получить ядерное оружие от России. По его словам, все "очень просто" – нужно всего лишь иметь тесные отношения с Москвой.

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