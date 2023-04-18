Запретить импорт российских нефти и газа в ЕС: в Reuters рассказали о планах Польши усилить санкции

Польша предлагает ЕС усилить санкции против России. В частности, запретить импорт российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", идущей в Германию, а также российского природного газа – включая сжиженный природный газ (СПГ).

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: предложение Варшавы содержит и другие пункты. В частности:

запрет на ввоза алмазов из РФ;

ограничение сотрудничества в атомной энергетике.

"Польша представила предложение о новом наборе санкций против России за ведение войны против Украины. Предложение Варшавы имеет целью остановить импорт российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", положить конец импорту российских алмазов и природного газа, включая СПГ, а также ограничить сотрудничество в области ядерной энергетики", – говорится в сообщении.

Германия хочет ввести "ядерные" санкции

В свою очередь, Германия настаивает на введении санкций против российской атомной энергетики. Там призывают ЕС сделать это уже в рамках следующего пакета ограничений.

По данным Reuters, причиной необходимости введения санкций против российской атомной энергетики могут быть миллионные прибыли РФ.

"Германия настаивает на том, чтобы Европейский Союз включил гражданский атомный сектор в новый пакет санкций блока против России. ... Ведь торговля с российской атомной энергетикой на сотни миллионов евро до сих пор прямо не пострадала", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по словам министра экономики Германии Роберта Хабека, то, что ядерный сектор российской экономики так и не ощутил на себе влияние санкций, не имеет оправданий. "Ядерные технологии – чрезвычайно чувствительная область. Здесь больше не может быть "обычного бизнеса", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский уже ввел в действие решение СНБО о санкциях против атомной отрасли России. Под ограничения попали 200 российских компаний, в том числе "Росатом" и его филиалы.

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