В Украине военным должны были вернуть 30 тысяч: сколько на самом деле будут платить и кто пиарится на проблеме

В Украине уже несколько недель подряд обсуждают возможность вернуть военным в тылу доплату к зарплате в размере 30 тысяч. В бюджете нет на это средств, а в Минфине вовсе заявили, что для повышения придется увеличивать НДС и военный сбор (что фактически невозможно).

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OBOZREVATEL разобрался, почему украинским военным не повышают зарплаты и возможно ли найти на это средства.

Кто и как решил "вернуть" военным надбавку в 30 тыс. грн: популизм против цифр

В Украине с февраля отменили надбавку к зарплате в 30 тыс. грн для тех военных, которые находятся в тылу. При этом минимальный размер их зарплаты увеличили до гарантированных 20,1 тыс. грн. Это позволило сэкономить около 50 млрд грн в месяц. Когда принимали решение доплачивать всем военным независимо от того, находятся они на передовой либо в тылу, по 30 тыс. грн, бюджетных возможностей для этого не было.

Возможно, в тот момент в правительстве рассчитывали, что большая война не затянется надолго. В результате дошло до того, что денег в бюджете на такие доплаты не оказалось. Надбавку отменили для тех, кто находится в тылу.

Поправку о возвращении выплат военным внес в законопроект №8312 бывший спикер Рады и экс-член команды президента Дмитрий Разумков. Сейчас он пытается строить собственную политическую карьеру и позиционирует себя в качестве лидера межфракционной группы "Разумная политика". Депутаты идею повышения зарплат военным охотно поддержали, но вот денежную компенсацию для такого решения не предусмотрели.

Последнее несколько недель Разумков активно рассказывает о своей идеи повысить зарплаты военным. Он рассказал о возвращении 30 тысяч в эфире Espreso TV, "Прямого", написал блог на УП, сделал больше 10 постов на своей странице в Facebook. После начала полномасштабной войны поправка стала чуть ли не самым ярким действием нардепа. Вот только проблема остается: денег на такое повышение нет. Разумков предлагает всего лишь один компенсатор: ограничить 10 минималками зарплаты чиновников и менеджеров госкомпаний. Это 67 тыс. грн.

Зарплаты выше получает незначительный процент топ-чиновников и менеджеров высшего звена. Вот только такое ограничение также можно назвать популистским. В крупных госкомпаниях работают десятки IT-шников, финансистов, менеджеров высшего звена. И все они могут получить зарплаты в разы выше 67 тыс. грн в любой другой компании.

Для рядового избирателя 67 тыс. грн кажутся достаточной зарплатой а те, кто получает в госкомпаниях больше во время большой войны – вызывают раздражения. Но если стоит задача найти специалиста, услуги которого стоят 100 тыс. грн, затянуть его в госкомпанию на 67 тыс. грн будет практически невозможно.

По оценкам члена комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, экономия от зарплат чиновников и госменеджеров не покроет даже 2% расходов. "Даже на 2% от планируемых расходов не хватит. Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд грн", – отмечает Железняк.

Законопроект с правкой Разумкова заблокировали: нардеп от "Голоса" зарегистрировал постановление об отмене решения, так как депутатам не дали достаточно времени для ознакомления. Разумков же продолжает пиариться на доплатах военных.

Возможно ли вернуть доплаты?

В Минфине идею Разумкова также называют популизмом. Правда, просчитался и сам Кабмин, который первоначально и вводил эти доплаты для всех военных. "Когда идет популизм в масштабах, которые трудно сдержать… я не буду подбирать слов, мол, давайте мы подумаем, посчитаем", – заявил в одном из своих интервью министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, чтобы вернуть доплаты, нужно будет повысить НДС на 4% и в три раза повысить военный сбор (до 4,5%), который платят все украинцы со своих зарплат. Сделать это практически невозможно. С тем, что для возвращения доплат придется пересматривать бюджет, соглашается и Железняк.

"Для реального, а не на бумаге обеспечения возврата выплат нужно еще около 149 млрд грн за год найти", – отметил Железняк. И это с учетом, если до 10 минималок ограничат все зарплаты в госсекторе. Такие расходы для бюджета в период полномасштабной войны непосильны.

Кроме того, есть определенные договоренности и обязательства перед донорами, в том числе и МВФ. Там крайне осторожно относятся к любым неподкрепленным доходами ростом расходов. Даже если остановить поправку Разумкова не удастся в парламенте, законопроект должен подписать и президент Украины Владимир Зеленский. Вероятно, в такой редакции он наложит вето на документ.

Министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Игорь Клименко, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, командир Нацгвардии Юрий Лебедь, глава СБУ Василий Малюк написали письмо на имя спикер парламента и самого президента. В документе они просят отклонить возвращение доплаты в 30 тыс. грн, а вместо этого найти другое решение.

При этом военные и силовики попросили привлечь их к разработке нового варианта пересмотра зарплат. Важно, чтобы также была предусмотрена дифференциация, говорится в письме. Те, кто в тылу, и те, кто выполняет военные задачи в зоне активных боевых действий, не могут получать одинаковые зарплаты).

Бюджет Украины полностью зависит от дотаций от ЕС и других стран. При этом на военные нужды по закону нельзя направлять гранты, кредиты. Поэтому фактически все украинцы своими налогами обеспечивают армию, а другие статьи расходов финансируют международные партнеры. И увеличить расходы на финансирование армии без того, чтобы выросли поступления в бюджет, практически невозможно. Иначе это приведет к увеличению дефицита бюджета.