Зеленский додавил ЕС: останется ли Россия без ракет и почему Казахстану стоит бояться 

Европейский Союз в 11-м пакете санкций предусмотрел наказание для тех стран, которые в обход санкций поставляют России чипы. Американские и европейские электронные компоненты там используют для изготовления ракет, которые убивают украинцев. Поставляют чипы через третьи страны.

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Как заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, новые санкции позволят не продавать технологии тем странам, которые перепродают их России. "Соответственно, это должно негативно повлиять на российский ВПК и его способность производить ракеты. Помощь в обходе санкций должна стать невыгодной для других", – пояснил Ермак.

Несколько недель назад президент Владимир Зеленский обратился к партнером с требованием ликвидировать возможность обхода санкций. "Каждый путь обхода санкций должен закономерно наказываться также", – сказал Зеленский. Группа Ермака – Макфола (рабочая группа международных экспертов, которая разрабатывает рекомендации о том, какие санкции необходимо вводить) провела исследование и также указала: Россия успешно обходит запреты на поставку ей тех технологий, которые она использует в производстве ракет.

К чему привел обход санкций и сколько ракет производит Россия?

Россия скрывает результаты работы своего военно-промышленного комплекса. Однако украинская разведка регулярно сообщает и о масштабах производства, и о существующих запасах. По словам замначальника Главного управления разведки МО Вадима Скибицкого, изученные обломки российских ракет свидетельствуют о том, что ракеты произвели в первом квартале 2023-го. То есть РФ уже использует то, что совсем недавно поступило с конвейера.

Он также отметил, что сейчас Россия может производить в месяц:

25 "Калибров";

35 Х-101;

2 "Кинжала";

5 баллистических ракет 9М723 (к "Искандер-М").

Группа Ермака – Макфола утверждает, что 81% электронных компонентов в ракет – от американских компаний. Еще примерно 8 – из Швейцарии, по 3,5% – Германии и Японии. Все это – партнеры Украины, которые, с одной стороны, помогают остановить агрессию РФ, а с другой, допускают, чтобы с помощью их технологий агрессия продолжалась.

Сможет ли Россия производить ракеты после введения санкций и при чем здесь Казахстан?

Без чипов и других западных технологий Россия не способна производить высокоточные ракеты. Если новый пакет санкций не ограничится наказанием тех, кто будет поставлять чипы, но и приведет к расследованию, откуда Россия получила западные технологии, объем производства действительно может значительно снизиться. Точных цифр никто назвать не может, так как полностью искоренить черный рынок практически невозможно. Однако объемы могут сократиться.

Частично работу чиновников уже выполнили журналисты. Der Spiegel совместно с проектом по расследованию коррупции и организованной преступностью, а также с "Важными историями" провел расследование и выяснил, откуда Россия получает западные технологии для военно-промышленного комплекса.

Главным поставщиков оказался Казахстан. Крупнейшие компании отказались от торговли с РФ и выполняют санкции, но все еще поставляют свою продукцию в Китай, Казахстан, Кыргызстан, Армению. Далее Россия уже якобы законно может покупать эти чипы и технологии через страны-посредники.

Единственный способ обойти такую схему – перестать поставлять чипы, электронику, например, в Казахстан, если будет доказано нарушение им санкций. Именно это и предполагает 11 пакет санкций. В таком случае власти Казахстана сами будут заинтересованы не только в том, чтобы на государственном уровне запретить продажу агрессору чипов, но и контролировать свои компании.

Какой-то объем черного импорта может сохраниться, однако масштабы резко сократятся. К слову, для Казахстана ЕС – крупнейший торговый партнер (30% общей торговли). Кроме того, благодаря энергетическим санкциям против РФ Казахстан уже в шесть раз нарастил продажу нефти в ЕС. Попасть под санкции (на данный момент речь идет только о технологических) – большая угроза для Казахстана.